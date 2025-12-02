عبدالجواد والقصير والجزار أبرز الفائزين في انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الثانية ضمن القائمة الوطنية

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا"، في انتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظات المرحلة الثانية، بواقع 142 نائبا.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محافظات: القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ، بواقع 102 مقعد موزعة على المحافظات الستة.

القائمة الوطنية بمحافظات شرق الدلتا

ويضم قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية- دمياط - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء، بواقع 40 مقعدا موزعة على المحافظات السبعة.

وضمت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عددا من الأسماء والرموز البارزة في القطاعين بينهم:

النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام



محمد عباس حلمي - رئيس حزب حماة الوطن - وزير الطيران المدني الأسبق

عاصم الجزار - رئيس حزب الجبهة الوطنية - وزير الإسكان السابق



السيد القصير - الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية - وزير الزراعة السابق

اللواء محمود شعراوي - نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية - وزير التنمية المحلية السابق

المهندس طارق الملا - قيادي بمستقبل وطن - وزير البترول السابق

المستشار علاء فؤاد - رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية - وزير الشؤون النيابية السابق

هشام الحصري - رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب الحالي

شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية في مجلس النواب الحالي

النائب المعارض فريدي البياضي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

النائب أحمد فؤاد أباظة - رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب الحالي.

وجاءت أسماء أسماء الفائزين ضمن القائمة الوطنية بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على النحو التالي:

وجاءت أسماء مرشحي القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا على النحو التالي:

القائمة الوطنية تحسم مقاعد انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى

ومن الجدير بالذكر أن القائمة الوطنية من أجل مصر، حسمت النتيجة في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الأولى، والتي تضم قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بواقع 142 مقعدا.

ضوابط الفوز في انتخابات مجلس النواب

وحدد قانون مجلس النواب ضوابط الفوز في الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، حيث يعتبر فائزا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يعاد الانتخاب على المقاعد الفردية بين المترشحين، بينما على القوائم إذا لم تترشح غير قائمة واحدة شرط أساسي الحصول على نسبة 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات.

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة (23) من قانون مجلس النواب على: في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

نصاب فوز القوائم في انتخابات مجلس النواب

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

موقف المرشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النواب

فيما تنص المادة (24) من قانون مجلس النواب على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

