مدير مديرية التعليم بأسيوط يحيل موظفي إدارة البداري للتحقيق ويكرم مديرى مدرستين

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاثنين جولة ميدانية تابع خلالها سير الدراسة بـ10 مدارس بقرى مركز البداري للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتفعيل الأنشطة المدرسية وأنشطة التوكاتسو

وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة، رافقه خلال الجولة جمال حافظ مدير إدارة البدارى التعليمية.

إحالة بعض المتابعين من الإدارة التعليمية للشؤون القانونية لتقصيرهم فى العمل

استهل وكيل التعليم بأسيوط جولته بمتابعة سير الدراسة بمدرسة الشهيد عبد الباسط الثانوية بالعقال القبلى البالغ عدد فصولها 21 فصلا دراسيا.

كما تفقد مدرسة الشهيد خلف السيد أبوزيد الابتدائية بالعقال القبلى البالغ عدد فصولها 29 فصلا دراسيا.

ووجه بالمتابعة المستمرة السجلات والتقييمات الاسبوعية وتطبيق القرائية وأحال بعض المتابعين من الإدارة التعليمية للشئون القانونية لتقصيرهم فى متابعة المدرسة ومتابعة تلافى الملاحظات بها.



ثم تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الانضباط المدرسى بمدرسة العقال القبلى الابتدائية المشتركة البالغ عدد فصولها 43 فصلا دراسيا.

كما زار مدرسة العقال القبلى الابتدائية الجديدة البالغ عدد فصولها 17 فصلا دراسيا بالفترتين الصباحية والمسائية.

تكريم مديرى المدرستين لالتزامهما بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى

ووجه وكيل الوزارة بتكريم مديرى المدرستين لالتزامهما بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز المدرسى وارتفاع مستوى الطلاب وانضباط المعلمين، وذلك حتى يكونا مثالا وقدوة لزملائهم من مديرى المدارس والعاملين بها، مشيدا بمستوى النظافة بالمدرستين واستخدام الوسائل التعليمية بالفصول الدراسية وتفعيل الأنشطة المدرسية وتفعيل أنشطة التوكاتسو اليابانية بالفصول الدراسية.

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد سير الدراسة بمدرسة الشيخ عتمان الابتدائية المشتركة البالغ عدد فصولها 17 فصلا دراسيا.

وخلال جولته، زار وكيل الوزارة مجمع مدارس نجع زريق بالبداري بمحافظة أسيوط وتابع سير الدراسة بمدرسة نجع زريق الابتدائية بنات البالغ عدد فصولها 9 فصول دراسية.

ثم زار مدرسة نجع زريق الإعدادية المشتركة البالغ عدد فصولها 11 فصلا دراسيا، ثم تفقد فصول مدرسة الثورة للتعليم الأساسى بنجع زريق.



وواصل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة الشهيد ناصر محمود علي مصبح جامع الثانوية المشتركة بالعقال البحرى الثانوية البالغ عدد فصولها 27 فصلا دراسيا.

وتابع سير الدراسة ببعض الفصول والمعامل بالمدرسة مشيدا بمستوى الطلاب والانضباط المدرسى وارتفاع معدلات الحضور للطلاب والاهتمام بزراعة حديقة المدرسة بالأشجار المثمرة ونباتات الزينة.



واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته على مدارس البدارى بزيارة مدرسة العقال البحرى الإعدادية بنات البالغ عدد فصولها 16 فصلا دراسيا.

وزار بعض الفصول الدراسية واستمع إلى شرح المعلمين وتابع السجلات المدرسية وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، مشيدا بمعدلات الانضباط المدرسى واستخدام الوسائل التعليمية بالفصول وتفعيل الأنشطة المدرسية، موجها بتكريم الطالبات المتميزات واختيار افضل فصل دراسى من حيث النظافة والتجميل ومعدلات الانضباط وعدم الغياب وتسليمهم شهادات التقدير.



كما وجه "دسوقي" مسؤولى المتابعة الميدانية بالادارة ومديرى المدارس بالمتابعة المستمرة للفصول الدراسية ومتابعة تنفيذ مهارات القراءة والكتابة للطلاب وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف ومتابعة نسب الغياب يوميا وتشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة والاهتمام بالمظهر العام للمدرسة والحرص على نظافة الفصول والطرقات وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.

