محافظ أسيوط يستقبل وفد السفارة الهندية ويعلن إطلاق مشروعات مشتركة ومسابقات متبادلة

18 حجم الخط

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفد السفارة الهندية بالقاهرة، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة للمشاركة في تكريم الفائزين بالنسخة الـ29 من مسابقة "لمحات من الهند 2025" التي شارك فيها 1300 طالب وطالبة من مدارس المحافظة، برعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وضم الوفد المستشار التجاري راف برافين سينج، والمستشار الثقافي بركاش كومار، ومنسق البرامج الثقافية محمد سعيد عثمان، فيما شارك من الجانب المحلي الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني.

طرح مجالات تعاون إضافية في صناعة السينما، والعلاج الطبيعي

وخلال اللقاء، أكد محافظ أسيوط أن العلاقات المصرية- الهندية الممتدة في مختلف المجالات تتلقى دعمًا مستمرًا من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الثقافي للمسابقة التي تمثل جسرًا للتواصل بين الشعبين، كاشفا عن زيارة مرتقبة للهند على رأس وفد من رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار وعقد شراكات تجارية جديدة، مع طرح مجالات تعاون إضافية في صناعة السينما، والعلاج الطبيعي، والسياحة العلاجية، والطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية والكيماوية.

كما أعرب محافظ أسيوط عن أمله في أن تطلق الهند مسابقة مماثلة تحت عنوان "لمحات من مصر" بمشاركة مدارسها، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وزيادة تدفق السياحة الهندية إلى مصر، داعيًا الشركات الهندية إلى إنشاء مخازن ومعارض دائمة لمنتجاتها داخل أسيوط لتوفير بدائل عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن العلاقات التاريخية الطويلة بين مصر والهند تمثل ركيزة أساسية للتعاون المشترك، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

من ناحيته، وجه المستشار الهندي الشكر لمحافظ أسيوط على دعوته للمشاركة في فعاليات تكريم الفائزين بالمسابقة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه للمبادرات الثقافية والتعليمية بالمحافظة، معلنًا ترحيبه بالزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال من أسيوط إلى الهند، مؤكدًا استعداد الجانب الهندي لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، موضحًا أن مسابقة "لمحات من الهند" تعد الأطول من نوعها على مدار 29 عامًا دون انقطاع، كما أشاد بمقترح إطلاق مسابقة "لمحات من مصر" في المدارس الهندية، واعتبره إضافة مهمة لتعميق التبادل الثقافي بين البلدين. وأضاف أن عدد السائحين الهنود إلى مصر بلغ نحو 150 ألف سائح، مؤكدًا أهمية إدراج أسيوط على الخريطة السياحية بالتعاون مع الشركات المصرية، لما تمتلكه من مواقع أثرية وثقافية مميزة.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ أسيوط درع المحافظة للواء محمد الزملوط، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية مع وفد السفارة الهندية، والتقاط الصور التي وثّقت الروح الودية التي سادت اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.