الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وفد السفارة الهندية ويعلن إطلاق مشروعات مشتركة ومسابقات متبادلة

محافظ أسيوط والوفد
محافظ أسيوط والوفد الهندي، فيتو
18 حجم الخط

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفد السفارة الهندية بالقاهرة، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة للمشاركة في تكريم الفائزين بالنسخة الـ29 من مسابقة "لمحات من الهند 2025" التي شارك فيها 1300 طالب وطالبة من مدارس المحافظة، برعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وضم الوفد المستشار التجاري راف برافين سينج، والمستشار الثقافي بركاش كومار، ومنسق البرامج الثقافية محمد سعيد عثمان، فيما شارك من الجانب المحلي الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني.

 

طرح مجالات تعاون إضافية في صناعة السينما، والعلاج الطبيعي

وخلال اللقاء، أكد محافظ أسيوط أن العلاقات المصرية- الهندية الممتدة في مختلف المجالات تتلقى دعمًا مستمرًا من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الثقافي للمسابقة التي تمثل جسرًا للتواصل بين الشعبين، كاشفا عن زيارة مرتقبة للهند على رأس وفد من رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار وعقد شراكات تجارية جديدة، مع طرح مجالات تعاون إضافية في صناعة السينما، والعلاج الطبيعي، والسياحة العلاجية، والطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية والكيماوية.

كما أعرب محافظ أسيوط عن أمله في أن تطلق الهند مسابقة مماثلة تحت عنوان "لمحات من مصر" بمشاركة مدارسها، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وزيادة تدفق السياحة الهندية إلى مصر، داعيًا الشركات الهندية إلى إنشاء مخازن ومعارض دائمة لمنتجاتها داخل أسيوط لتوفير بدائل عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن العلاقات التاريخية الطويلة بين مصر والهند تمثل ركيزة أساسية للتعاون المشترك، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

من ناحيته، وجه المستشار الهندي الشكر لمحافظ أسيوط على دعوته للمشاركة في فعاليات تكريم الفائزين بالمسابقة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه للمبادرات الثقافية والتعليمية بالمحافظة، معلنًا ترحيبه بالزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال من أسيوط إلى الهند، مؤكدًا استعداد الجانب الهندي لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، موضحًا أن مسابقة "لمحات من الهند" تعد الأطول من نوعها على مدار 29 عامًا دون انقطاع، كما أشاد بمقترح إطلاق مسابقة "لمحات من مصر" في المدارس الهندية، واعتبره إضافة مهمة لتعميق التبادل الثقافي بين البلدين. وأضاف أن عدد السائحين الهنود إلى مصر بلغ نحو 150 ألف سائح، مؤكدًا أهمية إدراج أسيوط على الخريطة السياحية بالتعاون مع الشركات المصرية، لما تمتلكه من مواقع أثرية وثقافية مميزة.

محافظة أسيوط تطلق مسابقة "لمحات من الهند" النسخة الـ 29

محافظ أسيوط يفتتح المهرجان الثقافي الهندي

 

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ أسيوط درع المحافظة للواء محمد الزملوط، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية مع وفد السفارة الهندية، والتقاط الصور التي وثّقت الروح الودية التي سادت اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط السفارة الهندية السفارة الهندية بالقاهرة السياحة الهندية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط الوادى الجديد محافظة اسيوط محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي مركز مولانا آزاد الثقافى

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تجهيز 139 لجنة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة

"ذبحوها" فجأة وتركوها مكسورة الجناح، غضب عارم من هدم "الحمامة" رمز السلام بأسيوط

مدير مديرية التعليم بأسيوط يحيل موظفي إدارة البداري للتحقيق ويكرم مديرى مدرستين

محافظ أسيوط: تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للشباب في الأندية الشعبية

جامعة أسيوط تعلن موعد إطلاق المؤتمر الدولي الـ 13 للتنمية والبيئة في الوطن العربي

تعليم أسيوط يتابع الانضباط المدرسي وتطبيق البرامج العلاجية بـ3 مدارس

ضبط أدوية ومشروبات كحولية مجهولة وتحرير 511 محضرًا في حملة تموينية بأسيوط

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads