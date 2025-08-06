محافظ أسيوط يفتتح المهرجان الثقافي الهندي

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسفير الهندي لدى مصر، سوريش كيه ريدي، فعاليات المهرجان الثقافي الهندي، الذي نظمه مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع للسفارة الهندية بالتعاون مع المحافظة، وذلك على مدار يومين بقصر ثقافة أسيوط، وسط حضور رسمي وثقافي كبير.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور بركاش كومار شوديري، المستشار الثقافي للسفارة، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة، منهم الدكتور جمال عبد الناصر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير عام ثقافة أسيوط، وصفاء حمدان، مدير قصر ثقافة أسيوط، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، وهاجر محروس، مدير مكتبة مصر العامة.

وشهد الحفل استقبالًا تقليديًا مميزًا، عزفت خلاله فرقة الطبل البلدي أنغامها وسط تحليق الحمام الأبيض، في مشهد رمزي يعبر عن السلام والمحبة بين الشعوب.

واستُهلت الفعاليات بافتتاح معرض فني وثقافي للعلاقات المصرية الهندية، ضم لوحات توثق عمق الروابط التاريخية بين البلدين، إلى جانب مشغولات يدوية وآلات موسيقية هندية تقليدية، ومعالم من التراث الهندي، كما ضم المعرض ركنًا خاصًا لعرض بعض منتجات خان الخليلي التى تشرف عليها إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة أعقب ذلك عرض النشيدين الوطنيين لمصر والهند، وكلمة ترحيبية من الدكتور جمال عبد الناصر، الذي نقل تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرًا إلى تميز أسيوط كمحطة ثقافية مهمة قادرة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق التعاون الثقافي والانفتاح على ثقافات العالم، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين الشعوب، وتجسيدًا لقيم التفاهم المشترك والتبادل الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أن احتضان أسيوط لهذا الحدث الثقافي يعكس حرص المحافظة على تعزيز علاقاتها الدولية وتبادل الثقافات، خاصة أن العلاقات المصرية الهندية ذات طابع تاريخي وثري، وتتمتع بآفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف أن المهرجان يشكل نافذة للاطلاع على التراث الثقافي الهندي الغني، ويعزز من فرص التلاقي الثقافي بين أبناء الشعبين، مشيدًا بالشراكة المتنامية مع الجانب الهندي، والتي تساهم في دعم جهود التنمية المستدامة داخل المحافظة.

جهود سفارة الهند في تعزيز الدبلوماسية الثقافية

من جانبه، أعرب السفير الهندي لدى مصر عن سعادته بتنظيم المهرجان في محافظة أسيوط، معتبرًا الحدث تجسيدًا حيًا لجهود السفارة في تعزيز الدبلوماسية الثقافية كأداة للتواصل بين الشعوب مؤكدًا أن أسيوط، بتاريخها العريق وموقعها الثقافي المميز، تُعد بيئة مثالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات، التي تهدف إلى تحفيز الحوار والتفاهم من خلال الفنون والموسيقى والسينما، معربًا عن تقديره للدعم الكبير من جانب محافظ أسيوط وقياداتها الثقافية والتنفيذية.

وأضاف أن المهرجان يسلط الضوء على تنوع وغنى الثقافة الهندية، من خلال مزيج متناغم بين التقاليد الكلاسيكية والحداثة المعاصرة، في تجربة فنية وإنسانية متكاملة.

شهد الحفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ أسيوط والسفير الهندي، تعبيرًا عن روح التعاون والصداقة بين الجانبين أعقب ذلك عروض فنية متنوعة، شملت رقصات تراثية هندية من أبرزها رقصة "كاتاك"، وعروض بوليوود الراقصة، بالإضافة إلى عروض يوجا مصحوبة بموسيقى حية، فضلا عن عروض فلكلورية مصرية كرقص العصا والتنورة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وفي ختام اليوم الأول، حرص المشاركون على التقاط صور تذكارية مع محافظ أسيوط والسفير الهندي، توثيقًا لهذه اللحظات الثقافية المتميزة.

وتتواصل فعاليات المهرجان في يومه الثاني بعرض مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية التي تتناول ملامح متنوعة من المجتمع الهندي، إلى جانب معرض بصري بعنوان "الهند الرائعة"، يُبرز التنوع الثقافي والطبيعي والتراثي للهند، في إطار يهدف إلى تعميق التفاهم الإنساني وتعزيز جسور التواصل بين الثقافتين المصرية والهندية.

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