محافظ أسيوط: تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للشباب في الأندية الشعبية

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه على دعم قطاع الرياضة والشباب وتوفير كل سبل المساندة لتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

برامج تدريبية تواكب التطورات الحديثة

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تنفيذ برامج تدريبية ودورات متخصصة تواكب التطورات الحديثة في مجالات اللياقة البدنية وتنمية قدرات الكوادر الشبابية.

مركز تدريب اللياقة البدنية للأندية الشعبية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ فعاليات مركز تدريب اللياقة البدنية للأندية الشعبية، والذي تقام أنشطته يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، من 4 حتى 6 مساءً، وذلك داخل نادي الشبان المسلمين لفئة السن من 9 حتى 24 عامًا. وتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لتأهيل الكوادر الرياضية ورفع مستوى الأداء البدني.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أهمية تعميم مراكز تدريب اللياقة البدنية داخل الأندية الشعبية لإتاحة الفرصة أمام النشء والشباب لصقل مهاراتهم البدنية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، إضافة إلى استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالفائدة.

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب على مستوى الجمهورية وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

