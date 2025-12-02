18 حجم الخط

انقطاع الطمث من الأمور الطبيعية التى تمر بها النساء بعد عمر الخمسين حيث تنقطع الدورة الشهرية لتدخل المرأة بعدها فيما يعرف بين اليأس.

وانقطاع الطمث له آثار جانبية عديدة تؤثر على النساء وذلك نتيجة نقص الهرمونات بالجسم لذا يجب اتباع بعض النصائح لتفادى هذه الآثار.

أسباب زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إنه بعد انقطاع الطمث تعانى النساء من زيادة دهون البطن وللاسف تترهل البطن ما يؤثر على شكل الجسم، وذلك لأسباب عديدة، منها:-

انخفاض الإستروجين الذى يجعل الجسم يخزن الدهون فى البطن بعد أن كان يخزنها فى الفخذين.

قلة كتلة العضلات الذى يضعف حرق الدهون بالجسم وبالتالى تتخزن الدهون أسرع، وهو أمر طبيعي يحدث مع التغيرات الهرمونية.

بطء التمثيل الغذائي واول مكان يتأثر بالجسم هو الجسم، وبالتالى اى زيادة بسيطة فى الطعام تذهب إلى البطن مباشرة.

انقطاع الطمث

6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث

وأضاف سلامة، أن الحل هنا ليس حرمان من الطعام أو مشروب ديتوكس أو تناول خضروات، بل هناك 6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث، منها:-

الإكثار من تناول البروتين، فهو السلاح الحقيقي، وكلما زاد البروتين في الطعام مثل الزبادي والأسماك والدواجن والمكسرات، كلما تماسكت العضلات وقلة الدهون.

الامتناع عن السكر والدقيق الأبيض فورا، فالسكر يذهب إلى البطن على بطنك أسرع من أي طعام آخر، وعند الامتناع عنه سنلاحظ الفرق فى أسبوع واحد.

ترطيب الجسم من خلال مشروبات طبيعية تمنح الجسم طاقة جيدة وترفع معدلات حرق الدهون، منها الشاى الأخضر واليانسون والكمون والقرفة والزنجبيل.

ممارسة الرياضة يوميا خاصة تمارين المقاومة لأنها تغير شكل البطن.

تناول الدهون الصحية لأنها مهمة للهرمونات، مثل زيت الزيتون والزبد الطبيعي والسمن البلدى وزيت جوز الهند.

النوم مبكرا قدر المستطاع والبعد عن التوتر يحافظوا على مستويات الكورتيزول ويجعل الجسم أدائه أفضل.

