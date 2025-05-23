احذريها، أعراض انقطاع الطمث

تعتبر مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث جزءًا طبيعيًا من حياة المرأة، لكن الأعراض المصاحبة لهما قد تكون مزعجة أو حتى مؤلمة، مما يؤثر على جودة الحياة.

وعلى الرغم من أن بعض النساء قد يتجاوزن هذه المرحلة بأقل قدر من الأعراض، إلا أن الكثيرات يعانين من تغيرات جسدية ونفسية تستدعي التدخل الطبي.

في الماضي، كان يُنظر إلى هذه الأعراض على أنها جزء لا مفر منه يجب تحمله، لكن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحًا.

فاليوم، تتوفر خيارات متعددة للعلاج، ويشدد الخبراء على أهمية الاستماع إلى الجسد والتحدث مع مقدم الرعاية الصحية.

تقول الدكتورة بيلين باتور، طبيبة النساء والتوليد لموقع “Cleveland Clinic” الطبي: "لقد بدأ الحديث عن انقطاع الطمث يتحول أخيرًا إلى تعزيز الصحة، والاستماع إلى النساء، وإلقاء نظرة شاملة على كل حالة على حدة وعدم اهمال الاعراض بحجة أنه امر طبيعي."

وتتراوح خيارات العلاج من التغييرات في نمط الحياة والعلاجات المنزلية، إلى الأدوية الموصوفة والعلاج بالهرمونات البديلة.

11 حالة تستدعي استشارة الطبيب بشأن أعراض انقطاع الطمث

1. تغير الدورة الشهرية

تُعد مرحلة ما قبل انقطاع الطمث فترة انتقالية يمكن أن تبدأ قبل عقد من انقطاع الطمث الفعلي، وغالبًا ما تشهد اضطرابات في الدورة الشهرية. تُشير الدكتورة باتور إلى أن هذه التغيرات تستدعي مناقشة مقدم الرعاية الصحية، حتى لو لم تبدو خطيرة في البداية.

2. انقطاع الدورة الشهرية

سواء كان انقطاع الدورة الشهرية يبدو مشكلة أم لا، تنصح الدكتورة باتور بالتحدث مع طبيبكِ. فبالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أسباب أخرى لانقطاع الدورة (مثل مشاكل الغدة الدرقية)، سيرغب طبيبكِ في مناقشة سبل الحفاظ على صحتكِ في المستقبل، خاصة مع تزايد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد انخفاض مستويات الإستروجين.

متى تستدعي الدورة المنقطعة استشارة الطبيب على الفور؟

عودة الدورة الشهرية غزيرة جدًا بعد انقطاع طويل: إذا انقطعت دورتكِ الشهرية لفترة ثم عادت بشكل غزير جدًا، مصحوبة بتقلصات مؤلمة، أو جلطات دموية كبيرة، أو نزول بقع دموية بين الدورات، فعليكِ استشارة الطبيب.

انقطاع الدورة الشهرية قبل سن 45: يحدث انقطاع الطمث عادةً بين سن 45 و58. إذا كنتِ أصغر من 45 عامًا وبدأتِ تلاحظين انقطاع الدورة الشهرية، فمن المهم جدًا إبلاغ طبيبكِ لاستبعاد الأسباب الأخرى ومناقشة إيجابيات وسلبيات العلاج بالهرمونات البديلة إذا لزم الأمر.

3. غزارة الدورة الشهرية أو ألمها أو عدم انتظامها

حتى لو كانت الدورة الشهرية منتظمة نسبيًا، فقد تتغير خصائصها خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. يجب الانتباه لهذه التغيرات التي تستدعي استشارة الطبيب:

دورات شهرية أطول أو أكثر غزارة من المعتاد.

نزول جلطات دموية كبيرة.

نزيف جديد أو غزير بين الدورات.

تقلصات شديدة (عسر الطمث).

دورات شهرية تستمر لأكثر من أسبوع.

دورات شهرية تأتي أكثر من مرة كل 21 يومًا.

نزيف أو بقع دموية بعد انقطاع الدورة لمدة عام كامل (نزيف ما بعد انقطاع الطمث).

تؤكد الدكتورة باتور على أنه يجب مناقشة أي حالة تتجه نحو النزيف الغزير مع الطبيب. فمع أن هذه المشاكل قد تكون هرمونية، إلا أننا نحتاج إلى التأكد من عدم وجود سليلة في الرحم. كما أننا لا نريد أبدًا أن نغفل عن أي علامة على سرطان الرحم.

4. جفاف المهبل

يُعد جفاف المهبل من الأعراض الشائعة لانخفاض مستويات الإستروجين خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث. يمكن أن يؤدي ذلك إلى متلازمة انقطاع الطمث البولي التناسلي (GSM)، التي تسبب ترقق وجفاف وتهيج الأنسجة المهبلية. قد يؤدي هذا إلى الحكة، والحرقان، وحتى الألم عند ممارسة الأنشطة اليومية.

بينما تتوفر بعض العلاجات المنزلية مثل المرطبات والمزلقات، إلا أن هذه المشكلة غالبًا ما تتفاقم بمرور الوقت، مما يستدعي استشارة مقدم الرعاية الصحية. توضح الدكتورة باتور: "حوالي نصف النساء اللواتي يمررن بانقطاع الطمث يعانين من جفاف مهبلي قد يعيق الجماع. وبينما تميل أعراض انقطاع الطمث الأخرى إلى التحسن مع مرور الوقت، فإن أعراض جفاف المهبل عادةً ما تتفاقم."

5. ألم أثناء الجماع

قد يؤدي جفاف المهبل إلى ألم شديد أثناء الجماع (عسر الجماع)، مما يدفع الكثيرات إلى تجنبه. بدلًا من ربط الأمر بانخفاض الرغبة الجنسية، توصي الدكتورة باتور بالتحدث مع طبيبكِ لعلاج السبب الكامن وراء الألم.

6. التهابات المسالك البولية المتكررة أو مشاكل أخرى في المسالك البولية

لا تؤثر متلازمة انقطاع الطمث البولي التناسلي على المهبل فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضًا على أنسجة المسالك البولية، مما يسبب مشاكل مثل:

التهابات المسالك البولية المتكررة.

عدم القدرة على حبس البول (سلس البول).

التبول أكثر من المعتاد.

ألم أو شعور بالحرقان عند التبول (عسر التبول).

وجود دم في البول (بيلة دموية).

7. الهبات الساخنة والتعرق الليلي الشديد

تُعد الهبات الساخنة والتعرق الليلي (الأعراض الحركية الوعائية) من أشهر أعراض انقطاع الطمث. ورغم أنها ليست خطيرة، إلا أنها قد تكون مزعجة جدًا وتؤثر على جودة الحياة. إذا كانت الهبات الساخنة أو التعرق الليلي تمنعكِ من النوم، أو تؤثر على قدرتكِ على التركيز في العمل أو الأنشطة اليومية، فمن المهم استشارة طبيبكِ لمناقشة خيارات العلاج المتاحة.

8. اضطرابات النوم

يمكن أن تتسبب عدة عوامل في اضطرابات النوم، ومنها القلق، والكافيين، ومشاكل النوم مثل انقطاع النفس النومي، ومتلازمة تململ الساقين. بالإضافة إلى ذلك، تُعد اضطرابات النوم شائعة خلال فترة انقطاع الطمث، خاصة بسبب التعرق الليلي ومشاكل التبول. إذا كنتِ تعانين من صعوبة في النوم أو البقاء نائمة، فمن الأفضل دائمًا التحدث مع طبيبكِ لتحديد السبب.

9. اشتباه انقطاع الطمث المبكر (قبل سن 45)

إذا كانت السيدة في أوائل الأربعينيات من عمركِ أو أصغر، وتعانين من أعراض انقطاع الطمث مثل انقطاع الدورة الشهرية، فعليكِ استشارة طبيبكِ. قد تكونين مصابة بقصور المبيض الأولي (POI)، وهي حالة تتوقف فيها المبايض عن العمل قبل سن الأربعين. يمكن أن يزيد انخفاض الإستروجين الناتج عن قصور المبيض الأولي من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وأمراض القلب، وقصور الغدة الدرقية، والعقم، مما يستدعي غالبًا البدء بالعلاج الهرموني البديل (HRT).

10. الأعراض تؤثر على حياتكِ اليومية

لا يوجد معيار محدد لمدى سوء الأعراض قبل طلب المساعدة. إذا كانت الأعراض التي تعانين منها تؤثر سلبًا على نوعية حياتكِ، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع طبيبكِ.

11. الشعور بشيء غريب أو غير مألوف

قد لا تتناسب تجربتكِ تمامًا مع قائمة الأعراض الشائعة، أو قد تشعرين بشيء غريب لا يمكنكِ تفسيره. في هذه الحالات، لا تترددي في حجز موعد مع طبيبكِ. فالتحدث بصراحة ووضوح مع مقدم الرعاية الصحية حول ما تعانين منه هو الخطوة الأولى نحو الحصول على المساعدة المناسبة.

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