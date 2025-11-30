للسيدات، أشياء يجب الاهتمام بها بعد الأربعين للحفاظ على الصحة

18 حجم الخط

يجب على المرأة بعد عمر الأربعين أن تتبع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على الصحة وعدم التعجيل بالإصابة بأمراض الشيخوخة التى تؤثر على الصحة العامة.

لذا يجب على النساء ضبط مواعيد النوم والوجبات الرئيسية ومحاولة تناول طعام صحى بعيدا عن المقليات والاملاح والدهون المشبعة، مع تنظيم مواعيد النوم.

3 أشياء يجب الاهتمام بهم بعد الأربعين

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن المرأة بعد الأربعين يجب عليها أن تهتم بعدة أشياء حفاظا على الصحة، منها:-

العضلات

الهرمونات

صحة الكبد

عضلاتها

المرأة بعد الأربعين

أكلات تعالج دهون الكبد

وأضاف مسعد، أنه يجب ضبط هذه الأشياء بالجسم ونبدأ بالكبد من حيث ضرورة التخلص من الدهون به، وذلك من خلال تناول بعض الأكلات، مثل:-

ورق الخرشوف، حيث يمكن تناول كما هو اأو إضافته إلى السلطة ويمكن غليه فى الماء مثل الشاى فهو يحسن صحة الكبد وبعد نسبة جيدة من الحديد وبالتالى يعالج أنيميا فقر الدم.

الكركمين أو الكركم مع الفلفل الأسود، وهو يحسن وظائف الكبد وينشط الكبد.

نصائح لضبط هرمون الاستروجين بالجسم بعد الأربعين

وتابع، أما الهرمونات يجب الاهتمام بضبطها خاصة هرمون الاستروجين الذى يقل بعد الأربعين لذا يجب أن نقوم بعمل تعويض طبيعي له بعد الأربعين، وذلك من خلال عشبة الناردين وهى مهمة جدا في هذه الفترة التى يكثر فيها اضطرابات النوم والقلق الدائم والتوتر حتى مع النوم الجيد لمدة 8 ساعات، وللاسف تشعر المرأة بتكسير الجسم عقب الاستيقظ لذا يجب تناول هذه العشبة.

مخاطر قلة الكتلة العضلية بالجسم

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية، أنه أيضا يجب الاهتمام بزيادة الكتلة العضلية بالجسم لأن ضعف العضلات تعنى ضعف المناعة واضطراب الهرمونات ما يسبب تساقط الشعر وزيادة التجاعيد وألم المفاصل، لذا يجب الحفاظ على ممارسة الرياضة يوميا مع ممارسة تمارين المقاومة 3 مرات على الأقل فى الأسبوع.

