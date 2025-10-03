متى يبدأ انقطاع الطمث وأعراضه ومضاعفاته المختلفة؟

رغم شيوع استخدام مصطلح "انقطاع الطمث" للإشارة إجمالًا إلى المرحلة التي تتوقف فيها الوظيفة الإنجابية لدى السيدات، إلا أن هذه العملية الطبيعية في حياة المرأة تمر بثلاث مراحل متميزة: ما قبل انقطاع الطمث، وانقطاع الطمث، وما بعد انقطاع الطمث.

المرحلة الأولى: ما قبل انقطاع الطمث

تُعرف هذه المرحلة بأنها بداية التحول أو الانتقال إلى سن انقطاع الطمث، يبدأ معظم الأشخاص هذه المرحلة ما بين سن 45 و55 عامًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وقد تختلف مدة ووقت بدء المرحلة استنادًا إلى عدة عوامل شخصية وبيئية، أبرزها:

التاريخ العائلي لانقطاع الطمث المبكر.

التدخين (سواء كنتِ مدخنة حاليًا أو سابقًا).

الخضوع لعمليات جراحية نسائية (مثل استئصال الرحم أو المبيض).

الخضوع لعلاجات السرطان.

يمكن أن تستمر فترة ما قبل انقطاع الطمث ما بين بضعة أشهر إلى 8 سنوات، بمتوسط يبلغ نحو 6 سنوات. وتتأثر المدة بعوامل مثل الوراثة، العرق، الثقافة، نمط الحياة، والبيئة.

أعراض مرحلة ما قبل انقطاع الطمث

تغيرات الدورة الشهرية: ملاحظة نزيف غزير أو خفيف أثناء الدورات، أو بقع دم بين الدورات، وتصبح الدورات غير منتظمة وغير متكررة.

وقد تترافق المرحلة مع مجموعة من الأعراض التي تختلف في شدتها وتكرارها، ومنها:

الهبات الساخنة.

التعرق الليلي.

صعوبة في النوم.

آلام في المفاصل والعضلات.

ألم أثناء العلاقة الزوجية.

متلازمة الجهاز البولي التناسلي لانقطاع الطمث (جفاف، حرقان، أو حكة مهبلية).

تقلبات المزاج والتهيج.

صعوبة في التركيز والنسيان.

ترتبط هذه التغيرات والأعراض بتقلب مستويات هرمونات الإستروجين والبروجستيرون، والتي تبدأ في الانخفاض مع بدء الانتقال وتتسارع في الانخفاض كلما اقتربت مرحلة انقطاع الطمث.

المرحلة الثانية: انقطاع الطمث

تُعتبر هذه المرحلة علامة على نهاية السنوات الإنجابية، وتبدأ عند التوقف التام للدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا متتاليًا، وهو ما يشير إلى توقف المبيضين عن إنتاج الإستروجين وإطلاق البويضات.

يبلغ متوسط سن الوصول إلى انقطاع الطمث لـ 52 عامًا، وقد يختلف هذا العمر بناءً على التاريخ الصحي الشخصي والعائلي.

يتم التأكد من الوصول إلى هذه المرحلة بعد مرور 12 شهرًا متتاليًا بدون دورة شهرية. بعد هذه النقطة، تبدأ مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

المرحلة الثالثة: ما بعد انقطاع الطمث

تبدأ هذه المرحلة فور الوصول إلى انقطاع الطمث وتستمر لبقية الحياة، وقد تستمر بعض أعراض مرحلة ما قبل انقطاع الطمث خلال هذه الفترة.

يزداد خطر الإصابة ببعض المضاعفات الصحية في هذه المرحلة، وتشمل:

أمراض القلب.

انخفاض كثافة العظام (مثل قلة العظام وهشاشة العظام).

السقوط.

التهابات الجهاز البولي التناسلي.

مشاكل الصحة العقلية والمزاج.

