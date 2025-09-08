رابطة الأندية تعلن جدول مباريات كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدول مباريات كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر كالتالي:

وجدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجولة الأولى:

فاركو × المقاولون العرب

زد × سموحة

وادي دجلة × بتروجيت

كهربا الإسماعيلية × الزمالك

الأهلي × إنبي

بيراميدز × البنك الأهلي

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري × المصري

الإسماعيلي × الجونة

الجولة الثانية:

الزمالك × حرس الحدود

سيراميكا كليوباترا × الأهلي

بتروجيت × الإسماعيلي

الجونة × بيراميدز

إنبي × طلائع الجيش

سموحة × الاتحاد السكندري

غزل المحلة × فاركو

المصري × زد

البنك الأهلي × مودرن سبورت

الجولة الثالثة:

بيراميدز × الإسماعيلي

الزمالك × سموحة

فاركو × إنبي

حرس الحدود × المصري

الجونة × البنك الأهلي

مودرن سبورت × وادي دجلة

غزل المحلة × الأهلي

المقاولون العرب × طلائع الجيش

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري

