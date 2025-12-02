ماذا تبقى من الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب؟ وموعد انتخابات الدوائر الملغاة؟

18 حجم الخط

العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها بعد إعلان إلغاء الانتخابات فى 19 دائرة فى المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب، ثم جاء قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات فى 30 دائرة بالمرحلة الثانية ليكون المجمل 49 دائرة من مجموع 70 دائرة.



وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات 50% من المواعيد المنصوص عليها بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال إجراء الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات ويتبقى فقط الإعادة لهما بالإضافة إلى إجراء الانتخابات من جديد في 19 دائرة في 7 محافظات من المرحلة الأولى لتلك لانتخابات.

وحول المواعيد المتبقية من عمر الانتخابات وفق الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025:



أولا: مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب



- يبدأ الصمت الانتخابي لإعادة المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر

- إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر



ثانيا: مواعيد التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب



- تعلن نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر

- إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر



ثالثا: مواعيد التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى



1- بالنسبة لمواعيد التصويت في الجولة الأولى في الدوائر الـ19 الملغاة

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة إعادة المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر

- يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر

- يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر

- إعلان نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر

2- بالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر

- إعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.