قبل ساعات من إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. استقالة قيادي بحزب العدل

أعلن رضا أشرف محمد عطية، أمين حزب العدل بمحافظة البحيرة، استقالته رسميًا من منصبه، قبل ساعات قليلة من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

أمين حزب العدل كشف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن رغبته في التوقف عن العمل الحزبي خلال الفترة الحالية، والاكتفاء بالعمل المجتمعي والخدمي بصورة مستقلة.

وجاء في نص الاستقالة التي تقدم بها عطية إلى رئيس حزب العدل، عبدالمنعم إمام: “أتقدم لسيادتكم باستقالتي من منصب أمين محافظة البحيرة بحزب العدل، وذلك لرغبتي في التوقف عن العمل الحزبي خلال الفترة الحالية، واتخاذ خطوة للابتعاد عن المشاركة التنظيمية داخل الأحزاب، والاكتفاء خلال المرحلة المقبلة بالعمل المجتمعي والخدمي بصورة مستقلة دون أي التزامات حزبية”.

رضا أشرف محمد عطية

وأضاف: “لقد كان العمل داخل حزب العدل تجربة محل تقدير كبير بالنسبة لي، وأعتز بكل ما شاركت فيه من جهود وأنشطة خلال فترة عملي، كما أكنّ كل الاحترام لسيادتكم وللسادة أعضاء وقيادات الحزب على ما قدموه من دعم وتعاون”.

واختتم عطية نص استقالته قائلا:" أؤكد أن استقالتي تأتي بدافع شخصي ورغبة في الاتجاه للعمل المجتمعي بعيدًا عن أي إطار حزبي، مع استمرار احترامي الكامل للحزب وتمنياتي له بدوام التقدم والنجاح".

وكانت الأمانة العامة لحزب العدل أصدرت بيانًا أعلنت فيه اعتماد قرار لجنة الانضباط الحزبي رقم «1» لسنة 2025، وذلك عقب مراجعة التحقيقات المستقلة المتعلقة بالشكوى المقدمة ضد عضو الحزب رضا أشرف أبو عطية.

وأوضح حزب العدل في بيان، أن اللجنة انتهت إلى عدة توصيات تم تبنيها رسميًا، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: إيقاف عضوية رضا أشرف أبو عطية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

ثانيًا: منعه من المشاركة أو التمثيل عن حزب العدل في أي نشاط أو عمل حزبي رسمي لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلنت الأمانة العامة وقف قرار تكليفه قائمًا بأعمال أمين محافظة البحيرة، مع التأكيد على أن القرار سارٍ ونافذ من تاريخ صدوره، وأن على جميع التشكيلات التنظيمية في الحزب الالتزام التام بتنفيذه.

وأشار الحزب في ختام بيانه إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط الداخلي وصون القيم التنظيمية.

