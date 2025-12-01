لتمكين الشباب، نقيب محامي شمال البحيرة ينسحب من انتخابات النقابة الفرعية المقبلة رسميا

18 حجم الخط

​أعلن عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، اعتذارًا رسميًا ومفاجئًا عن خوض غمار انتخابات النقابة الفرعية القادمة، ليضع بذلك نهاية لمسيرة طويلة وناجحة قضاها في خدمة الجمعية العمومية للمحامين بالبحيرة.

تمكين جيل جديد من المحامين

​وأوضح "عودة"، في بيان رسمي موجه لجميع محامي شمال البحيرة، أن هذا القرار جاء نابعًا من قناعة راسخة بأهمية إفساح المجال أمام الدماء الشابة والطاقات الجديدة لتولي زمام المسؤولية النقابية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين جيل جديد من المحامين القادر على استكمال مسيرة العطاء والتطوير والدفاع المستمر عن حقوق المحامين.

منح الفرصة للشباب القيادي لاستكمال المسيرة

​وقال النقيب، الذي يعد واحدًا من أبرز وأقدم القيادات النقابية في شمال البحيرة، إنه يرى أن التوقيت الحالي هو الأنسب تمامًا لمنح الفرصة للشباب القيادي لاستكمال مسيرة العمل وبناء مستقبل النقابة مؤكدا في بيانه ثقته المطلقة في قدرة شباب المهنة على تطوير آليات العمل النقابي وحماية مصالح الأعضاء بكفاءة.

شغل منصب نقيب المحامين لولايتين كاملتين

​يُذكر أن النقيب عبد المنعم عودة يمتلك سجلًا نقابيًا حافلًا يمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، بدءًا من عام 2009، وخلال هذه الفترة، شغل منصب نقيب المحامين لولايتين كاملتين، بالإضافة إلى دورتين كعضو بمجلس النقابة. واختتم عودة بيانه برسالة دعم واعتزاز للعمل النقابي، قائلًا: "عاشت نقابة المحامين".

