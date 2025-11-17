مرشح بدمنهور يتقدم بتظلم لبطلان الانتخابات بسبب نفاد أوراق الاقتراع (صور)

18 حجم الخط

شهدت الدائرة الانتخابية الأولى (بندر ومركز دمنهور) لانتخابات مجلس النواب تطورًا جديدًا، حيث تقدم أحد المرشحين، ويدعى المحامي محمد بهنسي، بتظلم رسمي أمام اللجنة العامة بدمنهور، مطالبًا ببطلان الانتخابات في الدائرة، وذلك استنادًا إلى واقعة "نفاذ أوراق الاقتراع" وتوقف التصويت لعدة ساعات في اليوم الثاني للانتخابات.

​وأكد بهنسي تظلمه الرابع بالإيصال الدال على تسليمه للجنة العامة، مشددًا على أن النفاذ المفاجئ لأوراق الاقتراع أدى إلى إيقاف التصويت في لجنتي رقم 10 و11 بمنطقتي دنشال والعوجا، واستمر التوقف منذ الساعة الرابعة عصرًا (4:00 مساءً) وحتى الساعة الثامنة مساءً (8:00 مساءً).

​ تأكيد من تقرير المتابعة

​استند المرشح "بهنسي" في تظلمه إلى تقارير المتابعة الرسمية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات نفسها كانت قد أكدت في تقريرها اليومي بخصوص اللجان، واقعة "نفاذ أوراق الاقتراع" في دمنهور في اليوم الثاني للتصويت (الموافق 11 نوفمبر)، وتحديدًا في الساعة السابعة مساءً.

​وتُعد واقعة توقف التصويت لمدة أربع ساعات كاملة في لجان حيوية بمثابة مخالفة إجرائية جوهرية قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية وتغيير إرادة الناخبين الذين مُنعوا من الإدلاء بأصواتهم خلال تلك الفترة علي حد تظلمه.

​سياق الدائرة الأولى (دمنهور)

​يأتي هذا التظلم في دائرة حصدت 145,241 صوتًا صحيحًا، وتنافست فيها بقوة ثلاثة مرشحين على المقاعد المتاحة، حيث حققت المرشحة سناء برغش أعلى الأصوات بـ 74,201 صوتًا، تبعها أحمد الجارحي (38,967 صوتًا) وعصام الفقي (37,316 صوتًا).

​ويزيد هذا التظلم من حدة التوتر الذي ساد الدائرة سابقًا، بعد إعلان المرشح الدامي علواني اعتزاله العمل السياسي، احتجاجًا على ما وصفه بالظلم وتغيير الإرادة.

​يُنتظر أن تبدأ اللجنة العامة في دمنهور والهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة هذا التظلم الرسمي الذي قد يترتب عليه اتخاذ قرارات مصيرية بشأن بطلان النتائج المُعلنة في هذه الدائرة الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.