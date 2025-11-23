18 حجم الخط

استقبل مطار العريش الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ74 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، محمّلة بالسلال الغذائية وحقائب الإيواء، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لغزة

وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإسهام في تخفيف آثار المجاعة القاسية والظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها المدنيون في القطاع

كان قد أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 78، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

