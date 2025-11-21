١٠ ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب

18 حجم الخط

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق 20 نوفمبر2025 لبضائع وسيارات جمارك القاهرة بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 125 من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن 6 أكتوبر والملاحق الخاصة به.

يأتي المزاد في إطار تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد20 لوط سيارات بمبلغ 7 مليون و939 ألف جنيه. كما تم البيع النهائى لعدد 15 لوط بضائع بمبلغ 2 مليون 524 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة 35وط بمبلغ 10 مليون و463 ألف جنيه.

