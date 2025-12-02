الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسماء ضحايا حريق مخزن بلاستيك بالخانكة وصور ترصد حجم الدمار

حريق مخزن بلاستيك
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة
 انتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل مخزن بلاستيك بالطابق الأرضي في منطقة العكرشة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

وقع الحريق بجوار المسجد الكبير في المنطقة، حيث تم استدعاء فرق الإطفاء والإسعاف التي تعاملت مع الحريق فور وقوعه. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة الأسباب الكامنة وراءه.

 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل مخزن البلاستيك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص الأولي، تبين اشتعال النيران بكثافة داخل المخزن، نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية المخزنة التي ساعدت على سرعة الاشتعال وامتداد الحريق، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، فيما قامت فرق الإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.

بالمعاينة من قبل الأجهزة المعنية بـ القليوبية تبين إصابة  أحمد م ع، 48 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، وتم نقله إلى مستشفى الخانكة العام لتلقي العلاج، إثر سقوطه من علو.

وأدى الحادث إلى وفاة كل من رامي عادل، 25 عامًا، مقيم بـ أبو زعبل، حسانين راضي عبدالغني، 70 عامًا، مقيم بـ أسيوط.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يُتابع الطاقم الطبي حالة المصاب لمعرفة تطورات حالته الصحية.

وتواصل الجهات المختصة القليوبية  فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه، وبيان مدى وجود مخالفات في التخزين أو اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 
حريق مخزن بلاستيك بالخانكة، فيتو 

