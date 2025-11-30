إعلان الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب بفرعية للمحامين في جنوب القليوبية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية، الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب بالنقابة الفرعية، وكذلك المرشحين على منصب العضوية بنقابة جنوب القليوبية، وأيضا المرشحين على منصب الشباب لنقابة جنوب القليوبية الفرعية، وذلك بعد غلق باب التقدم بالأوراق للترشح.

مرشحون علي منصب النقيب بنقابة جنوب القليوبية

وجاءت أسماء المرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية لجنوب القليوبية، والبالغ عددهم مرشحين إثنان، على النحو التالي:

- إمام محمد الصديق إمام نصر وشهرته إمام الصديق.

- مجدى سيد حافظ محمد، وشهرته مجدي حافظ

مرشحو عضوية نقابة المحامين بجنوب القليوبية

أما بالنسبة للكشوف الأولية الخاصة بالمرشحين على منصب عضوية نقابة جنوب القليوبية، والتي تم تلقيها على مستوى 5 محاكم جزئية، وهي محكمة قليوب الجزئية، ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية، ومحكمة العبور الجزئية، ومحكمة الخانكة الجزئية، ومحكمة القناطر الخيرية الجزئية فجاءت أسماء المرشحين بمحكمة قليوب الجزئية علي انتخابات نقابة المحامين بجنوب القليوبية:



- سيد معوض سيد معوض.

- صبحي عبد الرازق محمد شريف، وشهرته صبحي الشريف.

- عماد محمد سيد مصطفي، وشهرته عماد خميس.

- هاني محمد مصطفي إبراهيم، وشهرته هاني مصطفي.ت

محكمة شبرا الخيمة الجزئية انتخابات نقابة المحامين جنوب القليوبية :



- أيمن طه عبد المنعم طه، وشهرته أيمن طه.

- طنطاوي محمد بركات حجاب، وشهرته طنطاوي حجاب.

- عبد الله سيد عبد الله حسن، وشهرته عبد الله أبو سنة.

- عماد الدين عماد الدين عبد الحكيم حسن، وشهرته عماد عبد الحكيم.

- فاطمة عبس عطية عيسى.

- محمد أحمد مصطفي محمد، وشهرته محمد ترك.

- محمد عامر محمد إبراهيم، وشهرته محمد عامر الأسيوطي.

- هيثم مجدي حسن موافي، وشهرته هيثم موافي.

- وفاء عبد الخالق محمد.

محكمة العبور الجزئية انتخابات نقابة المحامين جنوب القليوبية



- أحمد عفيفي مصطفي السمين، وشهرته أحمد عفيفي السمين.

- عزام سيد أحمد بيومي عوض، وشهرته عزام عوض.

- محمد فتحي فهمي سيد أحمد سليمة، وشهرته محمد سليمة.

- مروان السيد أحمد على سالم، وشهرته مروان سالم.

محكمة الخانكة الجزئية:



- أحمد نبوي علي شلبي، وشهرته أحمد شلبي.

- انتصار المغازي سلام علي، وشهرتها انتصار المغازي.

- إيهاب محمد أحمد محمد عبد الجواد، وشهرته إيهاب شمعون.

- محمد أحمد جمعة سالم، وشهرته محمد جمعة.

- مصطفي جمال سيد الغمازي، وشهرته مصطفي الغمازي.

- مصطفي محمد إسماعيل القطري، وشهرته مصطفي القطري.

محكمة القناطر الخيرية الجزئية:



- أشرف عبد الغني بيومي علي

- سامح عبد العزيز محمد عبد العزيز رزق.

أما المرشحين على منصب أو الشباب بالنقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، فجاءت على النحو التالي:



- أحمد إبراهيم مهني عبد المعطي، وشهرته أحمد إبراهيم مهني.

- أحمد سمير عبد السلام عبد الحميد بلتاجي، وشهرته أحمد سمير بلتاجي.

- أحمد محمود علي قاسم حمدان، وشهرته أحمد قاسم.

- أحمد محمود أحمد عبد المجيد جادو، وشهرته أحمد جادو.

- خالد حسن إبراهيم علي، وشهرته خالد حسن.

- على مجدي محمد يوسف، وشهرته على مجدي.

- عمرو عيد عبد الباسط عبد الغني عثمان، وشهرته عمرو عثمان.

- محمد خالد محمد عبد المقصود، وشهرته محمد خالد عبد المقصود.

