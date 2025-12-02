18 حجم الخط

شهد طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، في اتجاه القاهرة بنطاق القليوبية، وتحديدًا عند مزلقان زكي بدائرة مركز ومدينة طوخ، حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة وأتوبيس بالزراعي

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ ونقطة إسعاف طوخ، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن من بين المصابين في حادث تصادم على الطريق الزراعي نطاق القليوبية، كلًا من: رجب محمدي علي، الذي يعاني من جرح وكدمات، وجمال عبد الوهاب محمد، والذي أُصيب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة، وعادل مفرح محمد، الذي يعاني من اشتباه ما بعد إصابة وكدمات متفرقة بالجسم، إلى جانب علي عبد الله عليوة، المصاب بسحجات وكدمات، وعبد النبي عبد الله عليوة، الذي أُصيب بكسر بالمفصل الأيمن وجرح بالجهة اليمنى مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

وانتقلت الأجهزة المعنية بـالقليوبية إلى موقع الحادث لرفع آثاره، وتسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

