الميكروباص بقى حتة صفيح، الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وأتوبيس على طريق بنها‑ المنصورة

تنشر «فيتو» الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير عكس الاتجاه على طريق بنها‑ المنصورة، أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، شرق منطقة الرياح التوفيقي. 

وأظهرت الصور حجم الحادث وقوة التصادم، حيث تحوّل الميكروباص إلى قطعة صفيح، ما يعكس شدة الاصطدام والخطر الذي نتج عنه.

رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

​محافظة القليوبية تتصدى لتحويل 1500 متر إلى "جمالون"

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير على الاتجاه بطريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر وسقوط عددا من المصابين. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية  8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير على الاتجاه بطريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى اتجاه مدينة المنصورة، أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف ونقل 12 مصابا إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وجار رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق، لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

