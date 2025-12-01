اليوم العالمي للإيدز 2025، الصحة العالمية تحذر من مرحلة حرجة مع تراجع التمويل لمكافحة المرض

18 حجم الخط

تشارك منظمة الصحة العالمية، اليوم، الأول من شهر ديسمبر دول العالم إحياء اليوم العالمي للإيدز لعام 2025، تحت شعار "التغلب على انقطاع الخدمات، وتحويل مسار الاستجابة للإيدز"، في وقت تشهد فيه الجهود العالمية لمكافحة الفيروس تحديات متصاعدة تهدد عقودًا من التقدم.

40.8 مليون شخص يعيشون مع فيروس العوز المناعي البشري حول العالم

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يعيش 40.8 مليون شخص مع فيروس العوز المناعي البشري حول العالم، بينهم 610 آلاف شخص في إقليم شرق المتوسط.

وقد شهد الإقليم ارتفاعًا لافتًا في الإصابات الجديدة خلال أقل من عشر سنوات؛ إذ قفز العدد من 37 ألف إصابة عام 2016 إلى 27 ألفًا عام 2024.

ورغم ذلك، لا يعرف وضعهم الصحي سوى أقلّ من 40% من المصابين، فيما يحصل أقل من ثلثهم على العلاج.

وتؤكد المنظمة أن الاستجابة للفيروس تدخل مرحلة غاية في الدقة، خاصة مع تقلّص التمويل المخصص لبرامج مكافحة الإيدز، ما يهدد بتراجع الجهود التي تحققت على مدار سنوات.

كما تعاني الخدمات المرتبطة بالفيروس من انقطاعات واضحة، لاسيما في الدول المتأثرة بالنزاعات، بينما لا تزال الخدمات المجتمعية التي تعد شريانًا أساسيًا للوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة غير معطاة للأولوية.

التطورات العلاجية الحديثة حولت فيروس العوز المناعي البشري

وتشير المنظمة إلى أن التطورات العلاجية الحديثة حولت فيروس العوز المناعي البشري إلى عدوى مزمنة قابلة للعلاج عند تلقي الرعاية المناسبة، لكن هذا التقدم مهدد إذا لم تُعزَّز الاستثمارات المحلية وتُوسع الخدمات الصحية لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الإيدز بحلول عام 2030.

وتحذر المنظمة من أن الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي المتراجع، إلى جانب الاستثمارات المحلية غير الكافية، يشكلان عقبة جوهرية.

كما يمثل الوصم والتمييز والقوانين العقابية، إضافة إلى ضعف الخدمات المجتمعية، حواجز لا تزال تحول دون حصول كثيرين على خدمات الوقاية والفحص والعلاج.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أنه من دون تحرك سريع، سيشهد العالم ارتفاعًا في الإصابات والوفيات، وستتعرض الأنظمة الصحية لضغوط إضافية، وسيصبح هدف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030 بعيد المنال.

وتشدد على ضرورة مضاعفة الاستثمار، وتجديد الالتزامات الوطنية، وتبنّي الابتكار، وإدماج خدمات فيروس العوز المناعي البشري في البرامج الصحية بشكل كامل، إلى جانب التصدي للوصم والعقبات التي تمنع الحصول على العلاج.

ودعت المنظمة الحكومات إلى وضع مكافحة فيروس العوز المناعي البشري في صدارة أولوياتها الصحية وزيادة الاستثمارات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز إدماج خدمات الفيروس داخل النظم الصحية، والتوسع في نماذج تقديم خدمات مبتكرة، ودعم برامج الوقاية والحد من الضرر، وتحسين جهود الترصد والاستجابة.

الإيدز، فيتو

طرق انتقال فيروس الإيدز

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن طرق انتقال فيروس الإيدز، حيث ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عندما تنتقل سوائل جسدية من شخص مصاب إلى شخص سليم، وتشمل هذه السوائل:

الدم، السائل المنوي، الإفرازات المهبلية، حليب الأم.

وتشمل طرق الانتقال:

1. العلاقات الجنسية

2. نقل الدم الملوث، وهذا أصبح نادرا نتيجة تطبيق اشتراطات مكافحة العدوي في عمليات نقل الدم.

3. استخدام الإبر المشتركة، خصوصًا لدى من يتعاطون المخدرات بالحقن.

4. من الأم إلى طفلها، أثناء الحمل أو الولادة أو من خلال الرضاعة الطبيعية وإعطاء العلاج للأم يقلل نسبة الانتقال إلى أقل من 1%.

طرق لا تنقل فيروس الإيدز إطلاقًا:

المصافحة أو العناق

مشاركة الطعام والأكواب

اللعاب والدموع والعرق

لدغات الحشرات

مشاركة حمام السباحة أو أدوات المنزل

أعراض فيروس الإيدز

تختلف الأعراض حسب المرحلة، وقد لا تظهر أي علامات لفترات طويلة.

1. المرحلة الأولى: العدوى الحادة بعد 2–4 أسابيع من التعرض

أعراض تشبه الإنفلونزا، منها:

ارتفاع درجة الحرارة

التهاب الحلق

تضخم الغدد الليمفاوية

صداع

طفح جلدي

آلام بالعضلات والمفاصل

إرهاق شديد

قد تستمر هذه الأعراض من عدة أيام إلى أسابيع.

يظل الفيروس نشطًا داخل الجسم لكنه بطيء التكاثر، وقد يحدث تضخم بسيط ومستمر في الغدد الليمفاوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في المرحلة الثالثة من الإصابة بمرض الإيدز، أي مرحلة نقص المناعة المتقدم، تظهر أعراض قوية نتيجة ضعف جهاز المناعة، مثل:

فقدان وزن ملحوظ

التعرق الليلي الشديد

التهابات متكررة أو غير معتادة

حمى متكررة

إسهال مزمن

التهابات فطرية بالفم

ضيق تنفس أو سعال مستمر

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن التأكد من الإصابة بالفيروس إلا بالفحص، لأن الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى كثيرة.

