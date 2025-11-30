150 جنيهًا للأخصائي و300 للاستشاري، وزير الصحة يرفض مقترح رسوم كشف مركز جوستاف روسي "هرمل"

18 حجم الخط

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.

اجتماع عاجل لوزير الصحة مع إدارة جوستاف روسي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.

وتعد مستشفى هرمل، التي أعيد تسميتها لاحقًا لتصبح مستشفى جوستاف روسي مصر، إحدى المؤسسات الطبية الهامة، ولها تاريخ طويل في تقديم الخدمات الصحية. كانت المستشفى تُعرف بتقديمها للرعاية الطبية في تخصصات متعددة، وخدمت شريحة واسعة من المرضى على مدار سنوات طويلة.

وفي إطار سعيها لتطوير خدماتها والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، دخلت المستشفى في شراكة مع معهد جوستاف روسي الفرنسي المرموق، وهو أحد المراكز الرائدة عالميًا في علاج الأورام.

وقد أثمرت هذه الشراكة عن تحويل المستشفى إلى مركز متخصص لعلاج السرطان، بهدف توفير أحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات المتطورة للمرضى المصريين، بما في ذلك المستفيدون من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

