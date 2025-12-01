في اليوم العالمي للإيدز، أماكن إجراء الفحص مجانا وبسرية تامة

18 حجم الخط

في اليوم العالمي للإيدز 2025، كشفت وزارة الصحة عن أماكن إجراء فحص واختبار الإيدز مجانا وبسرية تامة.

الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لمرض الإيدز

وأعلنت وزارة الصحة تعزيز خدماتها المقدمة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لمرض الإيدز، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان الرعاية الصحية الشاملة وتقديم خدمات علاجية وآمنة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة أنها توفر الرعاية الإكلينيكية الكاملة للمصابين بالفيروس، مع إتاحة علاج الفيروسات مجانًا داخل المراكز العلاجية التابعة لمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمات العلاجية إلى جميع المرضى دون تمييز.

كما توفر وزارة الصحة خدمات الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري، مؤكدة أن جميع الفحوصات تُجرى في سرية تامة حفاظًا على خصوصية المرضى، مع تقديم المشورة الطبية اللازمة قبل وبعد الفحص.

وتشمل الخدمات كذلك تقديم الدعم الاجتماعي المتكامل للمصابين بالفيروس وأسرهم، عبر برامج تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والإنسانية لهذه الفئة، بهدف تعزيز اندماجهم في المجتمع وتوفير بيئة آمنة تدعم استقرارهم الصحي والنفسي.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية وزارة الصحة لرفع الوعي بخدمات الوقاية والعلاج، وتوسيع نطاق الفحوص المجانية، وضمان حقوق المصابين، بما يتماشى مع التزامات الدولة للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري وتحسين جودة حياة المتعايشين معه.

عناوين إجراء الفحص

وفيما يلي عناوين المراكز الثابتة وأرقام التواصل الخاصة بها:

محافظة القاهرة

العنوان: 19 شارع الشيخ ريحان – باب اللوق – ميدان التحرير

الهاتف: 02/7947839



محافظة الإسكندرية

العنوان: 10 شارع محمد طلعت نعمان – الدور الثاني شقة 11 – أمام الغرفة التجارية – محطة الرمل

الهاتف: 03/4806443

محافظة المنوفية

العنوان: شبين الكوم – المساكن – بجوار الدور القديم فوق رعاية طفل بحري

الهاتف: 048/2237057



محافظة البحيرة – دمنهور

العنوان: المركز الطبي الحضري (عزبة سعد) – الدور الثالث



محافظة الفيوم

العنوان: الحادقة – أمام مستشفى الصدر – الدور الثاني



محافظة بني سويف

العنوان: شارع عبد السلام عارف – بجوار حضانة الصفا – عمارات الشرطة

الهاتف: 082/2359265

محافظة الإسماعيلية

العنوان: عرايشية مصر – ميدان المطافي – شارع البحيرة – بجوار بنك الدم

الهاتف: 064/3344659



محافظة الدقهلية – المنصورة

العنوان: خلف مستشفى الصدر

الهاتف: 050/2362901



محافظة الشرقية – الزقازيق

العنوان: مركز طبي النحال – شارع خالد بن الوليد

الهاتف: 055/2266715

محافظة كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام – أسفل بنك الدم

الهاتف: 047/3228884



محافظة الغربية – طنطا

العنوان: شارع طه الحكيم – مستشفى الحميات – الدور الثالث

الهاتف: 040/3402197

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المراكز تعمل وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتشجع المواطنين على الاستفادة من خدمات الفحص الطوعي، لما له من دور مهم في الاكتشاف المبكر وتلقي العلاج المناسب.

