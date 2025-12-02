الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إغلاق 6 مخابز مخالفة وضبط أصحابها في حملة تفتيشية بالجيزة

إغلاق مخابز مخالفة
إغلاق مخابز مخالفة بالجيزة، فيتو
تمكنت قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، من القبض على أصحاب 6 مخابز بدوائر مراكز شرطة منشأة القناطر، العياط، والحوامدية، لاستخدامهم الدقيق البلدي المدعم بطرق غير قانونية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 35 جوال دقيق بلدي مدعم وقاموا بالتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وذلك في إطار حملة تموينية وتفتيشية مشتركة بين قوات الأمن والجهات المعنية، تم ضبط 6 مخابز مخالفة وإغلاقها، بعد أن تبين استيلاء أصحابها على 35 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم. 

وأظهرت عمليات الجرد الفعلي لرصيد المخابز وشاشة جرد الأرصدة قيامهم بالتصرف في الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

txt

سكر ناقص الوزن ولحوم فاسدة، تموين الفيوم تحرر 50 مخالفة في حملة مكبرة

txt

تحرير 53 مخالفة، حملة لـ تموين الفيوم تتحفظ على 2.5 طن دقيق مدعم

بمديرية امن الجيزة منشأة القناطر السوق السوداء حملة تموينية

