وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية التجارة الداخلية خطط التطوير وجذب المستثمرين

عقد اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة الدورية لعمل الجهات والهيئات التابعة للوزارة.

وخلال الاجتماع، تابع الدكتور شريف فاروق موقف عمل الملفات الرئيسية داخل الجهاز، واستعرض مع الدكتور محمد عوض خطط ومقترحات التطوير الجاري إعدادها، وذلك بعد مرور ما يقرب من ٣ أسابيع على توليه مهام منصبه، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الجهاز الجاري إنشاؤها، والتي أوشك عدد منها على الانتهاء، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا ودخولها الخدمة بما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز منظومة التجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين أهمية الإسراع في تنفيذ البرامج المستهدفة المتعلقة بتطوير البنية المعلوماتية للجهاز، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم خطط الدولة في جذب استثمارات جديدة بقطاع التجارة الداخلية، بما ينعكس على تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة منظومة التجارة.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد عوض عددًا من الخطط الموضوعة لتعزيز دور الجهاز، من بينها تطوير منظومة السجلات التجارية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات المناطق اللوجستية والأسواق الحديثة والمستودعات الاستراتيجية، إلى جانب خطط تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق استمرار المتابعة الدقيقة لأداء الجهاز خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ التكليفات، ودعم جهود الدولة في تطوير وتنمية وتنظيم التجارة الداخلية.

