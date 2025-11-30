18 حجم الخط

شنّت مديرية التموين بالقليوبية، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة رقابية مكبرة ومفاجئة، بنطاق دائرة مركز ومدينة بنها، للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة للأنشطة التموينية.

تموين القليوبية يضبط 3.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء ببنها

ورافق وكيل الوزارة خلال الحملة القليوبية كل من مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومدير إدارة المراجعة والحوكمة، ورئيس التفتيش بإدارة الرقابة التموينية، وعدد من مفتشي التموين.

وخلال المرور بمنطقة منشية النور التابعة لمركز ومدينة بنها، تمكنت الحملة القليوبية من ضبط مخزن ومنخل غير مرخص، عُثر بداخله على 66 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، بما يعادل نحو 3.3 طن من الدقيق البلدي المدعم، معبأة داخل شكائر خضراء اللون، بقصد تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كمية تُقدر بـ 80 كيلو نخالة ناعمة.

وتمكنت الحملة القليوبية من التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى مطحن بنها، مع تحرير محضر جنحة بالواقعة حمل رقم 8323 لسنة 2025 جنح بنها، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تموين القليوبية،المديرية تحرص على إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المديرية تحرص على إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن مديرية التموين تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق من خلال المتابعة الميدانية والحملات اليومية المستمرة على المنشآت التموينية والأسواق بصفة عامة.

وأوضح أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، ولن تتردد في إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن ترسيخ بيئة تجارية منضبطة ومستقرة تحمي حقوق المواطنين وتدعم التجار الملتزمين.



