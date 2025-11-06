تحرير 53 مخالفة، حملة لـ تموين الفيوم تتحفظ على 2.5 طن دقيق مدعم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المخابز البلدي والسياحي، بهدف متابعة الوزن والمواصفات الخبز المنتج، والحفاظ علي حصص الدقيق البلدي المدعم من التهريب إلى السوق السوداء، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 53 مخالفة متنوعة للمخابز ما بين تصرف في حصص الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن إنتاج الرغيف المنتج، مخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، وتمكنت الحملة من التحفظ علي 2.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه الي السوق السوداء، عبارة عن 40 شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالي وزن 2 طن، وضبط تريسكل محمل 10 شكائر دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 500 كليو جرام، وتم التحفظ علي التريسكل والمضبوطات.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق المدعم، للحفاظ على حصة الدقيق المدعم من التهريب إلى السوق السوداء.

