وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع استعدادا لشهر رمضان الكريم

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع خالد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وقيادات الشركة، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية وضمان انتظام تدفق المعروض إلى المنافذ التابعة خاصو مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

التموين: تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر

وخلال الاجتماع، اطلع الدكتور شريف فاروق على سير العمل داخل فروع ومخازن الشركة بالمحافظات التابعة، وخططها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة التداول والتوزيع، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع يوميًا الموقف التنفيذي لضمان تلبية الاحتياجات بشكل مستمر خلال الموسم.

كما استعرضت الشركة خلال اللقاء خططها لرفع معدلات ضخ السلع بالمنافذ، وتطوير آليات العمل داخل الفروع، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير التي تنفذها الشركة حاليًا لتعزيز كفاءتها ودعم منظومة الإمداد والتوزيع.

التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع استعدادا لشهر رمضان

وأكد الوزير أن المتابعة الدقيقة لتوافر السلع واستقرار الأسواق تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة.

يأتى ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الجهات والشركات التابعة للوزارة لمراجعة جاهزية منظومة السلع استعدادًا لشهر رمضان المبارك

