​محافظة القليوبية تتصدى لتحويل 1500 متر إلى "جمالون" 

 تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال حملات الإزالة التي ينفذها مركز ومدينة القناطر الخيرية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

​وفي هذا الإطار، نجحت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية القليوبية  برئاسة اللواء عبد العظيم سعيد، رئيس المدينة، في تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ جديد على الأراضي الزراعية التابعة للوحدة المحلية بسندبيس. واستهدفت الحملة قطعة أرض بحوض الرزقة - عزبة محمد طه.

​تمكنت الحملة القليوبية من إزالة أعمدة حديدية كانت مقامة على مساحة تقدر بـ 1500 متر مربع، وقد تم التحفظ على جميع مواد البناء والأعمدة الحديدية المستخدمة في التعدي، والتي كانت معدة تمهيدًا لإنشاء جمالون حديدي مخالف.
​وشدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أن جهود الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مطلقًا مع أي تعدٍ مشيرا أن لإزالة كانت فورية وفي المهد، حيث كانت الأعمدة معدة لإنشاء جمالون حديدي على مساحة واسعة.

 وشدد محافظ القليوبية أيضا  أن الأرض الزراعية خط أحمر ولن نسمح بأي تعديات عليها، وأن المحافظة ستتخذ أقصى العقوبات الرادعة على المخالفين، مشيرًا إلى توجيهاته الواضحة بتحويل المخالفين، وكذلك أي موظف أو مسؤول متقاعس عن العمل في رصد وإزالة المخالفات، إلى النيابة العامة فورًا، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة.

