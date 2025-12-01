إصابة 12 شخصا فى تصادم ميكروباص وأتوبيس يسيرعكس الاتجاه بالقليوبية

الإثنين 01 ديسمبر 2025
أصيب 12 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها المنصورة أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية شرق الرياح التوفيقى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

​محافظة القليوبية تتصدى لتحويل 1500 متر إلى "جمالون"

 

إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير عكس الاتجاه بالقليوبية


 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع الحادث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية  و8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير على الاتجاه بطريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى اتجاه مدينة المنصورة أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر، ونقل 12 مصابا إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وجار رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

