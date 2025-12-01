أسماء المصابين في تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير عكس الاتجاه بالقليوبية

18 حجم الخط

تنشر فيتو أسماء الـ 12 شخصا المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها المنصورة أمام قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية شرق الرياح التوفيقى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير عكس الإتجاه بالقليوبية



أسماء المصابين القليوبية غفران علاء الدين عبد المنعم (27 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج،

إبراهيم الشحات أحمد (38 عامًا): اشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات،

أحمد محمد السعيد (23 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

رجب عشري عبد الله (50 عامًا): ما بعد الارتجاج وكسر بالركبة اليسرى،

محمد حسن لطفي (19 عامًا): كدمة بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم،

صلاح عبد الله أحمد (52 عامًا): كدمة بالصدر وكسر بالذراع الأيمن،

محمد محمود عليوة محمود (50 عامًا): جرح متهتك بالأنف وسحجات،

محمد حسن محمد (31 عامًا): اشتباه كسر بالفقرات القطنية،

مصطفى أحمد متولي (18 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم،

مصطفى أحمد محمد (33 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

وفاء محمد عثمان (59 عامًا) – سودانية الجنسية: ما بعد الارتجاج وكسر بالركبة اليسرى



وجرى العمل على رفع آثار الحادث من موقعه لتسيير حركة المرور، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير على الاتجاه بطريق بنها المنصورة



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير على الاتجاه بطريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر وسقوط عددا من المصابين



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس يسير على الاتجاه بطريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى اتجاه مدينة المنصورة أمام قرية تصفا بمدينة كفر شكر وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف ونقل 12 مصابا إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وجار رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.