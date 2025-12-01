استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

18 حجم الخط

استشهد معاون شرطة وأصيب ضابطان خلال حملة أمنية مكبرة نفذتها مديرية أمن قنا، لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون في نجع عتمان بقرية العزب المصري، مركز دشنا، فيما فرضت قوات الشرطة حصارًا على القرية بمركز دشنا وتغلق الطرق الرئيسية.

فرض حصارعلى إحدى قرى مركز دشنا وغلق الطرق الرئيسية

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا ببدء حملة أمنية موسعة في نجع عتمان، لملاحقة الخارجين عن القانون. وأثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين قوات الأمن والعناصر الإجرامية، استشهد معاون الشرطة وأصيب ضابط أول.

وبعد دقائق، تعرض ضابط شرطة ثانٍ للإصابة في نفس الواقعة، بينما كانت الحملة مستمرة لضبط الخارجين عن القانون وضمان السيطرة على المنطقة.

إجراءات مديرية الأمن

الحملة مستمرة بالتنسيق بين قوات الأمن المختلفة لضبط جميع العناصر الإجرامية، تم نقل المصابين لتلقي العلاج الفوري، بينما تولت النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة.

