اللواء أكرم جلال ينعى الراحل أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق

نعى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ببالغ الحزن والأسى، اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدًا أن المحافظة فقدت أحد قادتها المخلصين الذين قدموا الكثير من أجل رفعة الإسماعيلية وخدمة أهلها.

إشادة بدور اللواء أحمد القصاص

وثمن الدور الكبير الذي قام به اللواء أحمد القصاص خلال فترة توليه المسئولية كمحافظ للإسماعيلية، وما تركه من بصمات واضحة في مسيرة التنمية والعمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الراحل كان مثالًا للعطاء والانضباط وحسن القيادة.

رسالة عزاء لأسرة الفقيد

وتقدم محافظ الإسماعيلية والجهاز التنفيذي بالمحافظة بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولأهالي المحافظة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت أسرة الفقيد وفاة الراحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث يوارى الثرى عقب أداء صلاة الجنازة في مسقط رأسه.

