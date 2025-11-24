شركة "القناة" تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي IWWI 2025

18 حجم الخط

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي IWWI Cairo 2025، والمقام خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة.

انعقاد المؤتمر هذا العام

ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسط مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين، والهيئات البحثية، والمؤسسات الحكومية، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات المياه والصرف الصحي.

جانب من المشاركة في فاعليات المؤتمر

جانب من المشاركة في فاعليات المؤتمر، فيتو

مشاركة رئيس الشركة في فاعليات المؤتمر

ويشارك في المؤتمر اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وعدد من قياداتها والعاملين بها، في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات على تعزيز تبادل الخبرات والانفتاح على أحدث الممارسات العالمية في إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي، ودعم مسيرة التطوير المؤسسي والابتكار داخل الشركة.

جانب من المشاركة في فاعليات المؤتمر، فيتو

تفقد أجنحة الشركات

وتفقد رئيس الشركة أجنحة الشركات المشاركة والتعرف على أحدث التكنولوجيات فى مجالات معالجة المياه والتحول الرقمي ومنظومات الذكاء الاصطناعي لتقليل الفاقد وغيرها من التكنولوجيات الآخرة التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من المشاركة في فاعليات المؤتمر، فيتو

كما تضمنت مشاركة الشركة حضور جلسات وورش عمل متخصصة في عدد من المحاور المهمة، من بينها التميّز المؤسسي، وتطوير القيادات، وتخطيط الموارد البشرية، وتحليل عبء العمل، ومنظومة الجدارات الموحدة (UCF)، واقتصاديات مشروعات التحلية، وإدارة التكاليف والمخاطر، والنماذج الدولية، ومستقبل الموارد غير التقليدية، وذلك بهدف نقل أحدث الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات داخل الشركة.

جانب من المشاركة في فاعليات المؤتمر، فيتو

وأشار رئيس الشركة إلى أن مؤتمر IWWI 2025 في نسخته الرابعة واحدًا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر والمنطقة، حيث يوفر منصة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام، وإدارة الحمأة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة في تشغيل المرافق، مما يعزز فرص التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المشاركة، مؤكدا اأن مشاركة شركة محافظات القناه تأتي استمرارًا لنهجها في رفع كفاءة العاملين، وتطوير الأداء المؤسسي، واستيعاب أحدث الحلول الهندسية والتكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع مناطق عمل الشركة.

