بن شرقي يربك حسابات منتخب المغرب في كأس العرب

أعلن طارق سكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري، عن غياب لاعبه أشرف بن شرقي عن أول مباراتين بالبطولة.

وقال سكتيوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: “للأسف الإصابة سوف تبعد أشرف بن شرقي عن مباراتي الفريق أمام جزر القمر وعُمان”.

وأضاف: “بالتأكيد بن شرقي لاعب كبير ولكنّ لدينا لاعبين أيضًا نضع بهم كل الثقة، وإن شاء الله سوف يعود قريبًا للمشاركة مع المنتخب في المباريات المتبقية”.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه النادي الأهلي أمام فريق الجيش المغربي، والتي جمعت بينهما على ملعب الأخير منذ أيام قليلة ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا”.

يذكر أن المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم كل من جزر القمر، عُمان، والسعودية”.

ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..



سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ



1963 : تونس البطل - سوريا الوصيف

1964: العراق البطل - ليبيا الوصيف

1966: العراق البطل - سوريا الوصيف

1985: العراق البطل - البحرين الوصيف

1988: العراق البطل - سوريا الوصيف

1992: مصر البطل - السعودية الوصيف

1998: السعودية البطل - قطر الوصيف

2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف

2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف

2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف

