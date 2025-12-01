الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة قطر ضد فلسطين في كأس العرب

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
18 حجم الخط

كأس العرب، يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين، في السادسة الا ربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب البيت، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لـ كأس العرب.

ويتواجد منتخبا قطر وفلسطين في المجموعة الأولى مع منتخبي تونس وسوريا، وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من الأول من ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة قطر أمام فلسطين في كأس العرب كالتالي

تشكيل قطر أمام فلسطين 

حراسة المرمى: محمود أبو ندى
خط الدفاع: سلطان البريك، عيسى لاي، طارق سلمان، أيوب محمد
خط الوسط: أحمد فتحي، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم
خط الهجوم: أكرم عفيف، أحمد علاء، المعز علي


تشكيل فلسطين ضد قطر


حراسة المرمى: رامي حمادة
خط الدفاع: مصعب البطاط، وجدي نبهان، ميشيل ترمانيني، علي ربيع
خط الوسط: عميد صوافطة، عميد محاجنة، حامد حمدان
خط الهجوم: زيد قنبر، تامر صيام، عدي الدباغ

إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب 2025 والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.
 

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.


وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.


ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.


كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

يحصل كل منتخب يشارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية.

 

ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..


سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ
 

1963  : تونس البطل - سوريا الوصيف 
1964: العراق البطل  - ليبيا الوصيف
1966: العراق البطل - سوريا الوصيف
1985: العراق البطل -  البحرين الوصيف
1988: العراق البطل - سوريا الوصيف
1992:  مصر البطل - السعودية الوصيف
1998: السعودية  البطل - قطر الوصيف
2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف
2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف
2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف
 

