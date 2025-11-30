وزارة التعليم العالي تفتح باب التقديم لتأشيرات الحج

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تخصيص تأشيرات الحج لموسم ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م وتدعو أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالجامعات المصرية الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ضوابط التقديم للحج

1- لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته، والإستطاعة الصحية للحاج على آداء المناسك.

٢- لم يتقدم للحج هذا العام بأي جهة أو شركة أخرى.

٣- تقدم الطلبات وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

٤-لا تقل مدة صلاحية جواز السفر المميكن عن عام بدءًا من تاريخ ٢٠٢٦/٢/٨.

ه- أن لا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما.

٦- أن يكون مصري كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

٧- بالنسبة للمتقدمين الراغبين في اصطحاب الزوجة أو الزوج يجب أن يكونوا أيضًا من العاملين بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.

٨- إقرار بالحالة الصحية يتضمن عدم وجود أمراض بالقلب والرئتين والكبد والكلى والأمراض النفسية والعصبية والسرطان وحالة السمنة المفرطة.

٩- يسمح بالتقسيط النقدي مع الشركة على أربعة أقساط (تقسيط مباشر) أو على ستة أقساط شهرية بالفيزا.

١٠- مرفق بيان بالبرامج وأسعارها، ويتم اختيار البرنامج الذي يراه المتقدم مناسبًا له.

۱۱- على أن يقوم المرشح بملء البيانات الموضحة بالرابط بعاليه في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤،

وسوف يتم إخطارهم بموعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالحج لهذا العام.



ويتم اختيار البرنامج الذي يراه المتقدم مناسبًا له من بين البرامج المرفقة، والتي تشمل مستويات متنوعة مثل الخمس نجوم (14 يومًا)والاقتصادي (أ) و(ب) (18 يومًا) والاقتصادي تحسين خمس نجوم (23 يومًا). كما يُسمح بالتقسيط النقدي مع الشركة على أربعة أقساط، أو على ستة أقساط شهرية باستخدام الفيزا.

يجب على المرشحين ملء البيانات الموضحة بالرابط بحد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤. وسيتم إخطارهم بموعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالحج.

ويمكن الإطلاع على نتيجة القرعة لاحقًا من خلال الرابط

