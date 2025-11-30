الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة التعليم العالي تفتح باب التقديم لتأشيرات الحج

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تخصيص تأشيرات الحج لموسم ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م وتدعو  أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالجامعات المصرية الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام.

 

ضوابط التقديم للحج

1- لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته، والإستطاعة الصحية للحاج على آداء المناسك.

٢- لم يتقدم للحج هذا العام بأي جهة أو شركة أخرى.

٣- تقدم الطلبات وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

٤-لا تقل مدة صلاحية جواز السفر المميكن عن عام بدءًا من تاريخ ٢٠٢٦/٢/٨.

ه- أن لا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما.

٦- أن يكون مصري كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

٧- بالنسبة للمتقدمين الراغبين في اصطحاب الزوجة أو الزوج يجب أن يكونوا أيضًا من العاملين بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.

٨- إقرار بالحالة الصحية يتضمن عدم وجود أمراض بالقلب والرئتين والكبد والكلى والأمراض النفسية والعصبية والسرطان وحالة السمنة المفرطة.

٩- يسمح بالتقسيط النقدي مع الشركة على أربعة أقساط (تقسيط مباشر) أو على ستة أقساط شهرية بالفيزا.

١٠- مرفق بيان بالبرامج وأسعارها، ويتم اختيار البرنامج الذي يراه المتقدم مناسبًا له.

۱۱- على أن يقوم المرشح بملء البيانات الموضحة بالرابط بعاليه في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤،

وسوف يتم إخطارهم بموعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالحج لهذا العام.


ويتم اختيار البرنامج الذي يراه المتقدم مناسبًا له من بين البرامج المرفقة، والتي تشمل مستويات متنوعة مثل الخمس نجوم (14 يومًا)والاقتصادي (أ) و(ب) (18 يومًا) والاقتصادي تحسين خمس نجوم (23 يومًا). كما يُسمح بالتقسيط النقدي مع الشركة على أربعة أقساط، أو على ستة أقساط شهرية باستخدام الفيزا.

يجب على المرشحين ملء البيانات الموضحة بالرابط بحد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤. وسيتم إخطارهم بموعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالحج. 

ويمكن الإطلاع على نتيجة القرعة لاحقًا من خلال الرابط 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي اداء فريضة الحج البحث العلمي الحج السمنة المفرطة وزارة التعليم العالى وزارة التعليم فريضة الحج

مواد متعلقة

قسم الاقتصاد المنزلي بنوعية عين شمس يحصل على الاعتماد البرامجي

البحوث الفلكية يعلن تحقيق أول فوز له في مشروع ممول من Horizon Europe

أبرزها استمرار تقديم الدعم للباحثين، قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بـ"قناة السويس"

تجارة عين شمس تُكرم أبطالها من ذوي الهمم الحاصلين على بطولات إفريقية ودولية

زين العابدين يشارك طلاب المدن الجامعية في المهرجان الترفيهي بالإسماعيلية

وزير التعليم العالي يكرم الجامعات الفائزة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة 

تيودور بلهارس ينظم فعالية علمية حول السلامة الدوائية لتعزيز جودة الرعاية الصحية

إنجاز دولي لطالبين من تجارة عين شمس بحصولهما على شهادة FMAA العالمية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

أخطأ في حق نفسه وزملائه، مدير الكرة بالزمالك يشن هجوما حادا على نجم الفريق

ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد إلغاء الإدارية العليا نتائج "كوم حمادة وحوش عيسى"، المنافسة تشتعل في 7 دوائر انتخابية بالبحيرة

بعد ضبط صانعي المحتوى "الأكيلانس وسلطانجي"، أول تعليق من الصحة بشأن سلامة المنتجات الغذائية

ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟

خدمات

المزيد

ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ماذا يعنى إحالة عدد من الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض؟

ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية