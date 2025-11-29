وزير التعليم العالي يكرم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع

18 حجم الخط

كرَّم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقديرًا لجهوده ضمن لجنة تحكيم مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة".

وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع

وجاء وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة قناة السويس، وبحضور اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة.

تطوير لمعايير تقييم الأداء البيئي داخل الجامعات المصرية

وجاء التكريم في إطار الاحتفاء بعمل لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وما قامت به من تطوير لمعايير تقييم الأداء البيئي داخل الجامعات المصرية، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الدولية في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن خالص تهنئته للدكتور محمد عبد العظيم لمشاركته الفاعلة ضمن اللجنة، مشيدًا بالدور المتميز الذي أدّاه في دعم المبادرات البيئية، وبجهوده المستمرة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الجامعة.

التكريم تقديرًا رسميًّا لمساهماته العلمية والإدارية، وخبراته المتميز

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التكريم يُمثِّل تقديرًا رسميًّا لمساهماته العلمية والإدارية، وخبراته المتميزة في دعم ملفات البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بمشاركة كوادرها في مثل هذه المبادرات الوطنية.

جامعة المنصورة على المركز الأول في مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة"

كما أعرب عن فخره بحصول جامعة المنصورة على المركز الأول في مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" على مستوى الجامعات المصرية؛ مما يؤكّد الدور المتقدّم الذي تلعبه الجامعة ضمن مؤسسات التعليم العالي في مصر، ويُرسِّخ مكانتها كإحدى الجامعات الداعمة لرؤية مصر 2030 في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

