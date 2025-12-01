مع انطلاق التصويت بالخارج، انسحاب مرشح ثان من انتخابات النواب بالفيوم

18 حجم الخط

أعلن المرشح لمجلس النواب بالدائر الثالثة بالفيوم، ممدوح الحسيني، فردي مستقل، انسحابه من السباق الانتخابي، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا انتخابات الدائرة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، وهو المرشح الثاني الذي يعلن انسحابه بعد إعلان مرشح مستقل من نفس الدائرة الثالثة بالفيوم عن انسحابه أمس.

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الـ 19 الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

حكم المحكمة الإدارية العليا

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وانتهت إلى إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، من بينها الدائرة الثالثة بالفيوم.

كما قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لأكبر جولة طعون انتخابية في السنوات الأخيرة.

