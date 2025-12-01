الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مع انطلاق التصويت بالخارج، انسحاب مرشح ثان من انتخابات النواب بالفيوم

المرشح المنسحب ممدوح
المرشح المنسحب ممدوح الحسيني، فيتو
18 حجم الخط

أعلن المرشح لمجلس النواب بالدائر الثالثة بالفيوم،  ممدوح الحسيني، فردي مستقل، انسحابه من السباق الانتخابي، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا انتخابات الدائرة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، وهو المرشح الثاني الذي يعلن انسحابه بعد إعلان  مرشح مستقل من نفس  الدائرة الثالثة بالفيوم عن انسحابه أمس.

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الـ 19 الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

حكم المحكمة الإدارية العليا 

كانت  المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وانتهت إلى إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، من بينها الدائرة الثالثة بالفيوم.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في 19 دائرة ملغاة ودائرة واحدة بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

كما قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لأكبر جولة طعون انتخابية في السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم نتيجة المرحلة الاولى نتائج الانتخابات محكمة النقض مجلس النواب 2025 لمصريين بالخارج لتصويت بالخارج طعون انتخابية سنورس حكم المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads