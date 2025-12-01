الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في 19 دائرة ملغاة ودائرة واحدة بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تصويت المصريين بالخارج،
تصويت المصريين بالخارج، فيتو
18 حجم الخط
ads

تنطلق، اليوم الإثنين، تصويت المصريين بالخارج في ١٩ في الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

 

 انطلاق تصويت المصريين في دولة نيوزيلندا

وبدأ التصويت ٱمس الأحد في دولة نيوزيلندا على أن تتوالى فتح اللجان في الخارج في تمام التاسعة صباحا وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، والذي يبدأ خارج مصر على مدى يومي الإثنين والثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الماضي.

التصويت داخل 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الأتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - 

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا 

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا 

 الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة 

 الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام. 

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا 

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

 محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود. 

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 تصويت المصريين بالخارج جولة الاعادة بالمرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

السكك الحديدية تعتذر لركاب القطارات لهذا السبب

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

صفقة سوداء على حساب بطاقات التموين، كشف اختفاء أطنان من السكر المدعَّم بالشرقية (صور)

الدولار يسجل 12075 ليرة في مصرف سوريا المركزي

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية