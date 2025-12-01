رئيس شركة القناة: وصول خدمة مياه الشرب لأهالي قرية ميت أبو الكوم

18 حجم الخط

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، البدء في أعمال دهان وتجميل جميع المحطات إقليم القناة، الذي يضم "السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة وصول خدمة مياه الشرب لجميع المشتركين من أهالي قرية ميت أبو الكوم بالكامل التابعة لمدينة القنطرة شرق.

متابعة أعمال الصيانة بـ"السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"

وقال اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة، إنه يتابع بصفة مستمرة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتجميل والنظافة العامة التي تتم في جميع المحطات بـ"السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي من دهان الأسوار والبلدورات، والطلمبات، وخطوط السحب والطرد والمحابس الخاصة بكل محطة، وتهيئة الأرضيات، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والمظهر العام لجميع المحطات في إقليم القناة.

جانب من الأعمال، فيتو

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على وصول خدمة مياه الشرب لجميع المشتركين من أهالي قرية ميت أبو الكوم بالكامل، وذلك بعد وصول بلاغ لغرفة العمليات عن سقوط عداية حديد قطر 4 بوصة في مصرف زراعي، وعلى الفور انتقلت فرق الشبكات الي مكان البلاغ وتم تركيب ماسورة upvc وتغيير العداية، وتمت إعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة، كما تم المرور علي منازل جميع المشركين في قرية ميت أبو الكوم التابعة للقنطرة شرق، والتأكد من وصول مياه الشرب لجميع المواطنين بالكامل، كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ قطر 8 بوصة المغذي لمدينة المستقبل.

كما أضاف اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تطهير شنايش وبالوعات اللأمطار في محافظات "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات "السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتى يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات، والاستماع لملاحظات للمواطنين حول الخدمات المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.