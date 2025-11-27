رئيس مياه القناة يتابع منظومة تقليل الفاقد بمحافظات الإقليم

18 حجم الخط

أكد اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ محافظات القناة، أهمية الاستمرار فى أعمال دراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمنى للكشف الدورى على شبكات المياه التابعة للشركة على مدار العام واستمرار حملات حصر الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة.

استعراض موقف أجهزة القياس بالشركة



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم لاستعراض موقف أجهزة القياس بالشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة ( الإسماعيلية، بورسعيد، السويس )، مشيرا الى أن الشركة تبذل جهدا كبيرا لتقليل الفاقد من المياة ومواجهة الوصلات الخلسة وذلك من خلال التوسع فى برامج الكشف عن التسرب تقليل الفاقد DMA، وشراء عدادات جديدة واستبدال العدادات المعطلة وتركيب العدادات مسبقة الدفع والتوسع فى حملات الخلسة فى نطاق محافظات القناة.

تقليل فاقد المياه

يأتي ذلك في إطار الأولوية القصوى التي توليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة منها شركة مياه القناة، لتقليل الفاقد من المياه، والتوسع فى تطبيق برامج تقليل الفاقد، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائى والتجارى بالشبكات.

توجيهات بضرورة متابعة منظومة تقليل الفاقد

وأكد رئيس شركة مياه القناة ضرورة العمل على إدارة تلك المنظومة من خلال أحدث البرامج والأجهزة، والمتابعة الدورية لكافة المناطق والمحطات وإصدار تقارير دورية تمكن من تتبع نسب الفاقد والتحكم بها، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير أداء العمل واستخدام أحدث طرق الكشف عن التسرب وتحليل البيانات ضمن الخطة العامة لتقليل الفاقد على مستوى قطاعات ومناطق الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.