هل الجراحات السابقة تؤثر على نوعية الولادة؟ استشاري يجيب

18 حجم الخط

الولادة الطبيعية هى الولادة الأولى التى خلقها الله سبحانه فى طبيعة جسد المرأة ولكن هناك حالات عديدة يمنع فيها الولادة الطبيعية.

ومن أبرز الفئات الممنوعة من الولادة الطبيعية مرضى السكر والقلب ووجود مشاكل فى الرحم أو وضعية الجنين، ولكن تتساءل بعض النساء هل وجود جراحات سابقة فى الرحم تؤثر على نوعية الولادة.

هل الجراحات السابقة تؤثر على نوعية الولادة ؟

ويقول الدكتور مصطفى عباس مدرس استشارى أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن بالفعل هناك جراحات سابقة تؤثر على نوعية الولادة مثل جراحة أورام الرحم خاصة إذا كان الورم كبير والجرح كبير او فى الجزء العلوي من الرحم، وهذه الجراحة تجبر الطبيب على الولادة القيصرية للأم.

هل الجراحات السابقة تؤثر على نوعية الولادة

وأضاف عباس، أما إذا كان الورم صغير والجرح صغير فلا مانع من إجراء ولادة طبيعية بشكل عادى بدون أى مخاطر مثلها مثل إجراء ولادة طبيعية بعد الولادة القيصرية، وذلك بشرط اتخاذ بعض الإجراءات لمنع حدوث أى مضاعفات للأم والمولود.

ونوعية الولادة إذا كانت طبيعية أو قيصرية يحددها الطبيب الخاص بمتابعة الحمل حيث أن هناك أشياء عديدة تجبره على إجراء ولادة قيصرية مثل كبر حجم الجنين، أو إصابة الأم بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، أو انسداد مجرى الولادة، أو أن الجنين فى وضع المعقدة أى أن الرأس لأعلى وجسده لاسفل أو أن الأم أصيبت بتسمم حمل وهنا يجب إجراء ولادة قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم، وهكذا، فالطبيب المعالج وحده هو من يقرر نوع الولادة، أما إذا كان الحمل طبيعي ووزن الجنين طبيعي وهناك كل المؤشرات التى تؤكد أن لا مانع من الولادة الطبيعية فيجب هنا الولادة الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.