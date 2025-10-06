الإثنين 06 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها

الولادة الطبيعية من أنواع الولادة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم حيث أن معظم النساء فى العالم العربى والأوروبي يخضعن لها بينما فى مصر نسبة الولادة القيصرية أعلى.

وبدأت وزارة الصحة منظومة جديدة بتدريب النساء على الولادة الطبيعية وتعريفهم بمدى فوائدها على الأم والجنين ومخاطر الولادة القيصرية والحد منها من خلال إجبار الأطباء على الولادة الطبيعية إلا مايوجد مايمنع ذلك.

والولادة الطبيعية لها فوائد عظيمة على الأم من حيث التعافى سريعا وتجنب الإصابة بالعدوة عقب الولادة وسرعة الرضاعة الطبيعية والحفاظ على الصحة الإنجابية، وعلى الطفل تساعده على تقوية المناعة والوزن الصحى وتقليل فرص الإصابة بمشاكل التنفس.

مراحل الولادة الطبيعية 

وتقول الدكتورة وفاء بنيامين استشارى النساء والتوليد للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، أن مرحلة ماقبل الولادة الطبيعية هى مرحلة استباقية تخبر الأم أن موعد الولادة قد اقترب وعليها أخذ الاحتياطات اللازمة من حيث اخبار الطبيب وتحضير شنطة الولادة وعمل بعض الإجراءات التى تسهل الولادة.

ما هى مرحلة ماقبل الولادة الطبيعية 
ما هى مرحلة ماقبل الولادة الطبيعية 

أعراض مرحلة ماقبل الولادة الطبيعية 

وأضافت وفاء، أن مرحلة ما قبل الولادة الطبيعية تعنى أن عنق الرحم يستعد للولادة، ولها أعراض عديدة، منها:-

  • آلام بسيطة تأتى أسفل البطن والظهر.
  • البطن والشعور بأنها صلبة وهى تعرف بإنقباضات الرحم “الطلق”.
  • ياتى الألم فى البداية على فترات طويلة ثم يزداد بعد ذلك ليصبح ٣ مرات خلال 10 دقائق.
  • تغير شكل البطن حيث نلاحظ الأم أن البطن نزلت للأسف.

وتابعت، أنه كلما زاد معدل حدوث الالم واسرع اى يحدث مرة كل 3 دقائق وأقل فهذا يعنى أن نزول الجنين اقترب وقبل هذه اللحظة يجب على الأم أن تكون فى المستشفى وفي. مرحلة التجهيز لدخول غرفة العمليات لاستقبال المولود.

الصحة: القطاع الخاص السبب في ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى 72%

سرعة التعافى والوقاية من العدوى، أبرز فوائد الولادة الطبيعية

