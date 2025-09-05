الجمعة 05 سبتمبر 2025
صحة ومرأة

سرعة التعافى والوقاية من العدوى، أبرز فوائد الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية هى الولادة الصحيحة التى يقوم بها أعضاء الجسم من تلقاء نفسها، ولكن مع تطور الطب أصبح هناك ولادة قيصرية وهى عبارة عن تدخل جراحي لإخراج الطفل من بطن الأم.

ورغم سهولة وسرعة الولادة القيصرية إلا أن مضاعفاتها خطيرة، وفي المقابل أصبح معظم الأطباء يفضلون الولادة القيصرية عن الطبيعية، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى إلغائها حفاظا على صحة الأم والطفل.

تقول الدكتورة نادية عبد القادر، استشارى طب النساء والولادة: إن الولادة الطبيعية من أكثر الطرق شيوعا وأمانا لولادة الطفل، وهي الطريقة التي خلق الله تعالى جسد المرأة ليكون مهيأً لها، وقد أثبتت الدراسات الطبية أن الولادة الطبيعية لها فوائد عديدة للأم والطفل على حد سواء، ليس فقط من الناحية الجسدية، بل أيضا من الناحية النفسية والعاطفية.

فوائد الولادة الطبيعية للأم

وأضافت نادية، أن فوائد الولادة الطبيعية للأم عديدة من بينها:

  • التعافي السريع، بعد الولادة الطبيعية تستطيع الأم العودة إلى حياتها الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بالولادة القيصرية، حيث يكون الجرح أقل أو يكاد ينعدم، مما يخفف من فترة النقاهة.
  • انخفاض خطر المضاعفات، لا تحتاج الأم إلى تخدير كلي أو فتح بطن، وبالتالي يقل خطر حدوث التهابات أو مضاعفات خطيرة مثل النزيف الحاد أو الجلطات.
  • تعزيز مناعة الأم، والولادة الطبيعية تساعد الجسم على إفراز هرمونات مثل "الأوكسيتوسين"، وهو هرمون يقلل من التوتر ويساعد في انقباض الرحم وعودة حجمه الطبيعي بسرعة.
  • الرضاعة الطبيعية المبكرة، ويمكن للأم إرضاع طفلها فورا بعد الولادة، مما يعزز الرابطة العاطفية ويساعد على نزول الحليب بشكل أسرع.
  • الحفاظ على الصحة الإنجابية مستقبلا، والنساء اللواتي يلدن طبيعي أكثر قدرة على الحمل مرة أخرى دون مشكلات، بينما تتطلب الولادة القيصرية فترات زمنية أطول للتعافي بين الحمل والآخر.
  • تشعر الأم بالقوة والفخر بنفسها بعد تجربة الولادة الطبيعية، حيث تعتبرها الكثير من النساء تجربة مليئة بالإنجاز والتمكين.
  • الولادة الطبيعية تساعد في إفراز هرمونات السعادة مثل "الإندورفين"، مما يخفف من مشاعر القلق والاكتئاب بعد الولادة.
  • تقوي الروابط الأسرية بين الأم والطفل من اللحظات الأولى.
الولادة الطبيعية 
الولادة الطبيعية 

فوائد الولادة الطبيعية للطفل

وتابعت: أما عن فوائد الولادة الطبيعية للطفل فمنها:

  • تعزيز المناعة، مرور الطفل عبر قناة الولادة يجعله يتعرض للبكتيريا النافعة الموجودة في جسم الأم، مما يقوي جهازه المناعي.
  • تحفيز التنفس الطبيعي، والضغط الذي يتعرض له الطفل أثناء الولادة يساعد على إخراج السوائل من رئتيه، فيتنفس بشكل أفضل بعد الولادة مباشرة.
  • الارتباط العاطفي بالأم، الملامسة الفورية بين الأم والطفل بعد الولادة الطبيعية تعزز من إحساس الطفل بالأمان وتزيد الترابط النفسي بينهما.
  • تقليل خطر مشاكل التنفس، الأطفال المولودة طبيعي أقل عرضة للإصابة بمشاكل التنفس مثل متلازمة الضائقة التنفسية، مقارنة بالمولودين بالقيصرية.
  • الوزن الصحي، تشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال الذين يولدون طبيعي أقل عرضة للإصابة بالسمنة أو أمراض التمثيل الغذائي لاحقا.

نصائح تساعد على نجاح الولادة الطبيعية

وأوضحت استشارى النساء والولادة، أنه لنجاح الولادة الطبيعية، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

  • ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو اليوجا المخصصة للحامل.
  • اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لدعم قوة الجسم.
  • تعلم تقنيات التنفس والاسترخاء خلال الحمل.
  • الحصول على دعم من الزوج أو أفراد العائلة أثناء المخاض.
  • المتابعة الدورية مع الطبيب للتأكد من صحة الأم والجنين.
txt

تحرم المولود من البكتيريا الحميدة، الصحة تحذر من خطورة مضاعفات الولادة القيصرية على الأم والجنين

txt

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

 

