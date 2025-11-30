18 حجم الخط

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص التعليمية من منصبه لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى الطالبات وهي ترقص داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كما جرى تكليف مدير آخر لإدارة المدرسة ومباشرة الأعمال بشكل مؤقت.

استبعاد مدير إحدى المدارس علي خلفية مقطع فيديو لطالبة ترقص بالقليوبية



كما قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد المدرسة التي قامت بتصوير المقطع المتداول، لحين انتهاء التحقيقات، وجرى كذلك إحالة طاقم الإشراف داخل المدرسة للتحقيق لبحث مسؤوليته عن الواقعة، والتقصير في المتابعة والانضباط داخل المدرسة.

تعليم القليوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة رقص طالبة



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات داخل المؤسسات التعليمية، وأنها مستمرة في تطبيق معايير الانضباط المدرسي والحفاظ على القيم والسلوكيات داخل المدارس.

تعليم الخصوص يفصل طالبة أسبوعين للرقص داخل المدرسة

قررت إدارة الخصوص التعليمية بالقليوبية فصل طالبة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية قيامها بسلوك مخالف داخل المدرسة، تمثل في الرقص، وذلك تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024.

وأفادت مصادر تعليمية القليوبية أن الواقعة جاءت خلال اليوم الدراسي، وتم رصدها من قبل إدارة المدرسة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.

وأضافت المصادر أن لجنة الحماية المدرسية على مستوى الإدارة التعليمية بالقليوبية تعتزم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث توقيع أقصى عقوبة مقررة وفقًا للائحة الانضباط، لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

