الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية (صور)

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ، فيتو
18 حجم الخط

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عدد من اللجان الانتخابية بمدينة طوخ، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية.

محافظ القليوبية يتابع لجان الفرز ويؤكد جاهزيتها وتأمينها الكامل (صور)

محافظ القليوبية يتابع جاهزية 6 لجان عامة مخصصة للفرز

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ في الفترة المسائية.. ويؤكد انتظام سير العملية الانتخابية

وتفقد محافظ القليوبية  لجان الاقتراع داخل مدينة طوخ، واطلع على نسب الإقبال، وتحدث مع السادة المستشارين رؤساء اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بشكل عام.

وأكد المحافظ أن عملية التصويت تسير بانتظام كامل في جميع لجان المدينة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية متواجدة بكثافة لتأمين المقرات وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، خاصة مع اقتراب موعد إغلاق اللجان لهذا اليوم.

وخلال الجولة، شدد المهندس عطية على ضرورة استمرار توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، والتأكد من إضاءة المقار بشكل جيد في الفترة المسائية، وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات أو شكاوى والتعامل الفوري معها لضمان إتمام هذا الاستحقاق الوطني في أجواء من الهدوء والشفافية.

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ، فيتو 
محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ، فيتو 
محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ، فيتو 
محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ، فيتو 
محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ، فيتو 
محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع لجان الفرز ويؤكد جاهزيتها وتأمينها الكامل (صور)

محافظ القليوبية يتابع جاهزية 6 لجان عامة مخصصة للفرز

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان لجان انتخابات النواب

تمركز سيارات مياه القليوبية أمام لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية