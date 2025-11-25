الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظ القليوبية يتفقد لجان بنها في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها، وذلك في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025. 

جاءت هذه الجولة بعد أن تأكد المحافظ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من إتمام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في الموعد المحدد لها بجميع أنحاء المحافظة حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة بن خلدون الابتدائية بمدينة بنها.

 

محافظ القليوبية يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

محافظ القليوبية يشيد بإقبال السيدات على الانتخاب: الست المصرية أحسن سيدة في الدنيا


محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابية بمدينة بنها 

​وخلال جولته، اطمأن محافظ القليوبية على سير العملية الانتخابية، واستمع إلى آراء المواطنين والقائمين على اللجان، مشددًا على أن الانتخابات تسير وفقًا لكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري.

​وأشاد المحافظ بـ "الوعي الكبير والمشاركة الإيجابية" الذي أظهره ناخبو القليوبية، خاصةً في مدينة بنها، مؤكدًا أن الإقبال يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. 

ووجه المحافظ بتوفير كافة لوازم الراحة والدعم اللوجستي للناخبين داخل وخارج اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

​وأكد عطية أن اليوم الأول للانتخابات، الذي جرى أمس،  سار بهدوء تام، ولم يتم رصد أي مشكلات أو معوقات تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية مستمرة في عملها على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ اليوم أيضًا.

