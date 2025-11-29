3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية

18 حجم الخط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من الوحدات القروية التابعة لها، وذلك بناءً على الإشارة الواردة من قطاع الكهرباء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

وأوضحت الوحدة المحلية أن مدة الفصل ستكون 3 ساعات ونصف يوميًا، من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وجاء جدول انقطاع التيار الكهربائي بالوحدات القروية على النحو التالي:

الأحد 30 نوفمبر 2025: فصل التيار عن مغذي كفر علي، وتتأثر القرى: كفر علي – كفر عامر ورضوان – كفر منصور.

الاثنين 1 ديسمبر 2025: فصل التيار عن مغذي الشقر، وتتأثر القرى: البقاشين – كفر الولجا – كفر الشهاوي.

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025: فصل التيار عن مغذي الزمرونية، وتتأثر القرى: المفتى – كفر رجب – عزبة حسني – كفر الحاج عيسى.

الأربعاء 3 ديسمبر 2025: فصل التيار عن مغذي المنشأة الكبرى، وتتأثر القرى: المنشأة الصغرى – المنشأة الكبرى – الصفين – أبو قصيبة.

الخميس 4 ديسمبر 2025: فصل التيار عن مغذي كفر علي، وتتأثر القرى: كفر علي – كفر عامر ورضوان – كفر منصور.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة كفر شكر المواطنين، إضافة إلى الوحدات الصحية والمخابز، اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترات فصل التيار، مؤكدة أنه سيتم إعادة الكهرباء فور انتهاء أعمال الصيانة بكل منطقة في موعدها المحدد.

