أخبار مصر اليوم: بدء تطبيق الخصم النقدي للصيادلة.. موعد التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب.. نتيجة الاستعلام عن القبول المبدئي بوظائف تعاونيات البناء والإسكان

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن استقرار سوق الدواء يبدأ من ضمان حقوق الصيادلة وتطبيق ضوابط تنظيمية عادلة، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب حركة تداول الدواء لضمان انسيابية التوزيع وتوافر المستحضرات في مختلف أنحاء الجمهورية.

انتخابات مجلس النواب 2025، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ما تشهده العملية الانتخابية حاليًا من إعادة التصويت في عدد من الدوائر بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا، يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ سيادة القانون، وإعلاء مكانة القضاء، مشددًا على أن القضاء قال كلمته بشكل نهائي وواجب الاحترام والتنفيذ.

أعلنت الشركة المشغّلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عن إطلاق مسابقة خاصة بين الركّابK لمشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية المشاركة في مسابقة الأفلام الأوروبية، وذلك في إطار التعاون القائم بين المترو وبانوراما الفيلم الأوروبي.

اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك علي النحو التالي:

انتخابات مجلس النواب 2025، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حددت يومي 3 و4 ديسمبر موعدًا لإجراء التصويت بالداخل في 19 دائرة انتخابية تم إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

أعلنت مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 86 وظيفة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.