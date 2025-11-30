أخبار مصر اليوم: بدء تطبيق الخصم النقدي للصيادلة.. موعد التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب.. نتيجة الاستعلام عن القبول المبدئي بوظائف تعاونيات البناء والإسكان
أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
هيئة الدواء تتفق مع شركات التوزيع على بدء تطبيق الخصم النقدي للصيادلة
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن استقرار سوق الدواء يبدأ من ضمان حقوق الصيادلة وتطبيق ضوابط تنظيمية عادلة، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب حركة تداول الدواء لضمان انسيابية التوزيع وتوافر المستحضرات في مختلف أنحاء الجمهورية.
فقيه دستوري: إعادة الانتخابات تجسيد حي لسيادة القانون وعدم حصانة القرارات (فيديو)
انتخابات مجلس النواب 2025، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ما تشهده العملية الانتخابية حاليًا من إعادة التصويت في عدد من الدوائر بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا، يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ سيادة القانون، وإعلاء مكانة القضاء، مشددًا على أن القضاء قال كلمته بشكل نهائي وواجب الاحترام والتنفيذ.
تفاصيل وطرق المشاركة في مسابقة مترو الخط الثالث لمشاهدة أحدث الأفلام الأوروبية
أعلنت الشركة المشغّلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عن إطلاق مسابقة خاصة بين الركّابK لمشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية المشاركة في مسابقة الأفلام الأوروبية، وذلك في إطار التعاون القائم بين المترو وبانوراما الفيلم الأوروبي.
وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك علي النحو التالي:
الوطنية للانتخابات: التصويت بالداخل في الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى يومي 3 و4 ديسمبر
انتخابات مجلس النواب 2025، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حددت يومي 3 و4 ديسمبر موعدًا لإجراء التصويت بالداخل في 19 دائرة انتخابية تم إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
مصر تتولى رئاسة لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي لأمن ومعلومات المسافرين
أعلنت مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية.
رابط نتيجة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 86 وظيفة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
